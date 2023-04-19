شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصبح ممارسة ألعاب الفيديو أمرا مربحا؟.. فرصة لتوظيف ابنك بسبب ساعات لعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالقلق من أن طفلك يلعب الكثير من ألعاب الفيديو؟ يمكنك الاطمئنان بعض الشىء لأن ذلك قد يساعدهم في الحصول على وظيفة في المستقبل، فأظهر استطلاع للرأي أن أصحاب العمل أعجبوا بشكل متزايد بالمرشحين الصغار الذين يمارسون الألعاب، ققال أكثر من نصفهم إنهم كانوا أكثر عرضة لتوظيف شخص أظهر كيف ساعدتهم الهواية على تطوير مهاراتهم في عالم العمل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سأل الاستطلاع، الذي أجراه موقع YouTube، الجيل الصغير عن شعوره بأن الساعات التي يقضونها في ألعاب مثل Minecraft و Roblox يمكن أن تساعد آفاق عملهم المستقبلية.

ولعل من بين الفوائد التي تم الإبلاغ عنها تحسين التواصل وحل المشكلات، مع تعليم كيفية التعامل بشكل جيد تحت الضغط.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها Ofcom مؤخرا أن 71% من البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما لعبوا ألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت، كان متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في القيام بذلك أكثر من ثماني ساعات في الأسبوع، حيث أبلغ الغالبية العظمى من الآباء عن زيادة منذ الوباء.

قال الدكتور ماثيو بار، الذي أسس أول دورة لدراسات الألعاب في جامعة جلاسكو، إن بحثه أظهر أن ممارسة ألعاب الفيديو ساعدت في "تطوير مهارات توظيف مهمة، مثل التواصل وسعة الحيلة والقدرة على التكيف".

يمكن للاعب الذكي أن يرى أوجه التشابه بين ما يفعله في لعبة ما وما قد يتعين عليه القيام به في العمل أو في الجامعة أو الكلية، ويشعر بالثقة في أن لديه أدوات تحت تصرفه لتحقيق النجاح، لأنهم فعلوا ذلك شيء مشابه في لعبتهم المفضلة".

وقال ماثيو، إنه على مدى عقود، كان يُنظر إلى الرياضات الجماعية مثل كرة القدم على أنها طريقة إيجابية للشباب لنمو مهارات معينة، ويمكن قول الشيء نفسه عن ألعاب الفيديو الجماعية.

قال إيان ستوري ، مدير شركة Hays للتوظيف والموارد البشرية: "يمكن أن تكون المهارات المكتسبة من خلال الألعاب ذات صلة كبيرة بسوق العمل اليوم، وقد يُنسب الفضل إلى صناعة الألعاب في المساعدة في تشجيع الأشخاص على الانخراط في قطاع التكنولوجيا، خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات مثل التنمية"

عندما يتعلق الأمر بتضمين الألعاب كجزء من سيرتك الذاتية، فإن الأمر يتعلق بكيفية جعلها ذات صلة بالوظيفة التي تتقدم لها، أو كيف تجعلك أكثر إثارة للاهتمام كموظف محتمل.