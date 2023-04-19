شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علشان متتضايقش من زيادة وزنك.. ميزان ذكى يقدم رسائل تحفيزية بدلا من عرض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو كان هدفك هو إنقاص الوزن فإن الرقم على الميزان ليس دائمًا أفضل مقياس للتقدم، وفى هذا السياق يضيف مقياس Body Smart الجديد من Withings وضع "عيون مغلقة، وتقديم رسائل تحفيزية بدلاً من عرض وزنك وسيعرض المقياس رسائل أو مقاييس مشجعة مثل عدد الخطوات وجودة الهواء والطقس، وفقا لتقرير theverge.

ويبدو من الغريب استبعاد الوزن على الميزان، لكنها ميزة مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في تتبع صحتهم ولكن قد يكون لديهم تاريخ من اضطراب الأكل، أو يُحبطون بسهولة، أو يرغبون في التركيز على مقاييس أخرى للتقدم مثل اكتساب العضلات، أو قد ترغب فقط في الحفاظ على خصوصية وزنك وعرضه فقط داخل التطبيق.

هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا النوع من الميزات، على سبيل المثال، كان لدى QardioBase 2 وضع ردود فعل ذكي استبدل الأرقام بوجه مبتسم (أو غير مبتسم) يشير إلى تقدمك نحو أهداف إنقاص الوزن، وتطبيق Withings أوسع نطاقًا قليلاً، حيث لا يلزم بالضرورة ربطه بأي هدف لفقدان الوزن.

ويثينجس لديها بالفعل عدد من المقاييس الذكية، بما في ذلك الجسم للمبتدئين، و 199.95 دولارًا لشكل الجسم، و399.95 دولارًا لمسح الجسم، من حيث السعر والميزات، ويقع Body Smart الجديد في الطرف الأكثر تكلفة بسعر 99.95 دولارًا، مثل مقاييس Withings الأخرى ، ويمكنه تتبع معدل ضربات القلب واستخدام تحليل المقاومة الكهربائية الحيوية (BIA) لتحديد تكوين الجسم بشكل أساسي يرسل إشارة كهربائية صغيرة عبر قدميك لقياس دهون الجسم، والدهون الحشوية (النوع "السيئ" من الدهون)، وكتلة العضلات، ووزن الماء.

وعلاوة على المقاييس النموذجية الممكّنة لـ BIA ، يقدم Body Smart أيضًا معدل الأيض الأساسي (BMR) والعمر الأيضى، فى حين أن هذه الميزات لن تكون متاحة عند الإطلاق، ويقول Withings أنها ستصل عبر تحديث عبر الهواء في مايو جنبًا إلى جنب مع وضع الحمل.

ويشير معدل الأيض الأساسي إلى عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الشخص أثناء الراحة، بينما يقارن الأخير معدل الأيض الأساسي الخاص بك مقابل الأشخاص الآخرين في فئتك العمرية، ويحتوي المقياس الجديد أيضًا على شاشة ملونة، مقارنةً بالشاشة بالأبيض والأسود التي ظهرت في المقاييس السابقة، بالنسبة لعمر البطارية تقول Withings إنها ستعمل على ثلاث بطاريات AAA لمدة تصل إلى 15 شهرًا.

ويتوفر Withings Body Smart الذي تبلغ تكلفته 99.95 دولارًا في الولايات المتحدة بدءًا من اليوم ويتوفر باللون الأسود أو الأبيض.