شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ازدياد عدد البيانات المسربة فى روسيا والخبراء يدعون إلى استخدام وسائل حديثة لحمايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد البيانات الشخصية المسربة نهاية عام 2022 في روسيا 667.6 مليون، وقد زاد عدد البيانات الشخصية المسربة في روسيا بمقدار نحو 4.5 مرة عن عدد سكان البلاد، حسبما نقلت RT.

وفقا لنتائج العام الماضي، بلغ عدد البيانات الشخصية المسربة في روسيا 667.6 مليونا، وهو ما يزيد 4.5 مرة عن عدد سكان البلاد، جاء ذلك في تقرير قدمه مكتب InfoWatch التي تولت وكالة "تاس" الروسية الإشراف عليه.

كما ورد في التقرير، فإن الخبراء توصلوا إلى استنتاج مفاده أن تسريب عام 2022 زاد بمقدار الثلث في الحجم، مقارنة بالفترة نفسها عام 2021، واحتوى على ما يقرب من 940 ألف سجل.

ويشار إلى أن حصة تسريب البيانات في فئة "الأسرار التجارية" تضاعفت لتصل إلى 9.1٪، وأقل نسبة من المعلومات المسربة هي المدفوعات (0.5٪)، وأكبر حصة (88.9 %) هي البيانات الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك فإن التقرير يشير إلى أن البيانات تسربت العام الماضي في كثير من الأحيان من المرافق الإنتاجية في الصناعة، وكذلك النقل والطاقة، يقول الخبراء أن هذا الأمر يدل على ضرورة الانتقال إلى وسائل الحماية الحديثة.

يذكر أن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي كان قد أفاد في وقت سابق بأن البنتاغون وحلف شمال الأطلسي يستخدمان أنواعا جديدة من الأسلحة السيبرانية ضد روسيا وذلك بمساعدة البنية التحتية لشبكة أوكرانيا. وقال البيان إنه منذ بداية العام الماضي، صدت روسيا أكثر من 5000 هجوم قراصنة على البنية التحتية المهمة.