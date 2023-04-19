شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم حساب إيداع جديد عالى العائد لعملاء البطاقات الأمريكية بمعدل فائدة 4.15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى Apple لجذب مدخرين في الولايات المتحدة من خلال حساب ودائع جديد عالي العائد أعلنت عنه مع شريك Goldman Sachs Group وسط تزايد المنافسة بين المؤسسات المالية على دولارات المستهلك.

وقالت شركة آبل إن مستخدمي بطاقة آبل الخاصة بها يمكن أن يكسبوا 4.15 % على حسابات التوفير، أو 10 مرات أعلى من المتوسط الوطني، مستشهدة ببيانات مارس من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع التي أظهرت أن المستهلكين حصلوا في المتوسط على 0.37% على المدخرات في الحسابات المصرفية.

وتتنافس البنوك الإقليمية والصغيرة على الودائع من خلال الترويج لها، بما في ذلك معدلات أعلى ومكافآت نقدية لفتح حسابات جديدة.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن قام المستهلكون المزعجون بتحويل مليارات الدولارات إلى عمالقة البنوك من مقرضين أصغر في مارس بعد فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر.

معدل Apple أعلى من نسبة 3.9 % التي يقدمها Goldman لحساب توفير عبر الإنترنت في بنك المستهلك الرقمي Marcus.

في الشهر الماضي، أطلقت شركة Apple خدمة "اشترك الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) في الولايات المتحدة، مهددة بتعطيل قطاع التكنولوجيا المالية الذي تهيمن عليه شركات مثل Affirm Holdings وشركة المدفوعات السويدية Klarna.

وقالت الشركة إن خدمة Apple Pay Later ستسمح للمستخدمين بتقسيم المشتريات إلى أربع مدفوعات موزعة على ستة أسابيع بدون فوائد أو رسوم، وسيتم تقديمه مبدئيًا لاختيار المستخدمين، مع وجود خطط لنشره بالكامل في الأشهر المقبلة.

يمكن للمستخدمين الحصول على قروض تتراوح بين 50 دولارًا و 1000 دولار لعمليات الشراء عبر الإنترنت وداخل التطبيقات التي تتم على أجهزة iPhone و iPad مع التجار الذين يقبلون Apple Pay، وفقًا للشركة.

وقالت الشركة إن أكثر من 85 % من تجار التجزئة الأمريكيين يقبلون Apple Pay.