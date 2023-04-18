شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا جاهزة لرفع الحظر المفروض على عمل روبوت الذكاء الاصطناعى ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن السلطة الإيطالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تقييد عمل ChatGPT بسبب انتهاكات في جمع معلومات عن المستخدمين، وأوضحت أن هذا القرار سيؤدي إلى التقييد المؤقت المفروض على معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين، وسيطاول القرار شركة OpenAI الأمريكية المصنعة لـ ChatGPT، وطلبت الإدارة الإيطالية من شركة OpenAI الإبلاغ في غضون 20 يوما عن الخطوات المتخذة لتصحيح الأوضاع، وإلا تفرض عليها غرامة قدرها 20 مليون يورو، ما يعادل 4٪ من حجم مبيعاتها السنوية.
وقال باسكوال ستانزيوني إن الإدارة طلبت من الشركة الإشارة إلى طريقة للتحقق من تقديم بيانات عن أعمار المستخدمين، كما اعتبر أن من المهم أن يتم إبلاغ المستخدمين بوضوح بأن بياناتهم تستخدم لتدريب الخوارزمية.
يذكر أن روبوت الدردشة ChatGPT ذاع صيته بعد إطلاقه نهاية نوفمبر عام 2022 حيث استقطب في أقل من أسبوع مليونا واحدا من المستخدمين، وقد أثار تقليده للمحادثة اعتقادات تفيد بأنه يمكن أن يحل محل الكتّاب المحترفين وحتى أن يشكّل تهديدا لعمليات البحث الأساسية في"جوجل".
جدير بالذكر أن روبوت ChatGPT هو ملكية لشركة OpenAI، التي يعتبر إيلون ماسك أحد مؤسسيها.