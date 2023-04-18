شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفتتح أول متجر فى الهند رسميًا للعملاء فى مومباى.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت Apple اليوم أبواب أول متجر تجزئة رسمي لها في الهند، وتقدم شركة Cupertino خدماتها لعملائها في الهند من خلال متاجر Apple المعتمدة حتى الآن، ولكن يُقال إن تجربة متجر Apple كانت تجربة مختلفة تمامًا.

يُشار إليه باسم Apple BKC، وهو أول متجر تجزئة رسمي لشركة Apple يقع في Jio World Drive Mall، في مجمع Bandra Kurla (BKC) بمومباي، وبصرف النظر عن تخزين كل منتج وإكسسوار تبيعه Apple في الهند، سيعقد المتجر أيضًا جلسات "Today at Apple" المجانية التي ستساعد العملاء على معرفة المزيد عن أجهزتهم.

اجتذب افتتاح متجر Apple Store حشودًا من المعجبين والعملاء المتحمسين، في انتظار الحصول على أول لمحة عن أول منفذ تديره Apple، كما حضر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، افتتاح المتجر ووفقًا لتقرير سابق، من المقرر أيضًا مقابلة رئيس الوزراء ناريندرا مودي هذا الأسبوع، وفقاً لموقع gadgets360.

يعتبر مفهوم متجر Apple بالتأكيد الأول من نوعه في الهند، ويبدو أن صانع iPhone قد فعل ما يكفي لجعله يبدو وكأنه مميز، ويدعي عملاق التكنولوجيا أن Apple BKC مصمم ليكون أحد أكثر متاجر Apple Store كفاءة في استخدام الطاقة في العالم، ويحتوي المتجر على مجموعة الطاقة الشمسية الخاصة به، ووفقًا لشركة Apple، لا يعتمد على الوقود الأحفوري مطلقًا.

تقول Apple إن متجرها محايد من الناحية التشغيلية للكربون لأنه يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 %.

يتكون السقف المثلث الفريد من 408 قطع من الأخشاب، وتشكل 31 وحدة لكل بلاطة بإجمالي 1000 بلاطة تشكل السقف، تم تجميعها جميعًا في دلهي، وفقًا للشركة، وتوجد جدران حجرية تم الحصول عليها من ولاية راجاستان ودرج فريد من الفولاذ المقاوم للصدأ يبلغ طوله 14 مترًا.

تعرض Apple جميع منتجاتها التي تشمل أحدث مجموعات iPhone وMac وiPad وAirPods وApple Watch وApple TV، هذه مصحوبة بمجموعة من الملحقات، تتوفر أيضًا في متجر Apple خدمة Apple Pickup، والتي تتيح للعملاء الحصول على المنتجات المشتراة عبر الإنترنت من المتجر نفسه.

تتوفر أيضًا في متجرها جلسات مجانية "Today at Apple" والتي ستساعد العملاء على فهم منتجاتها بشكل أفضل، عند إطلاقها اليوم، ستستضيف Apple جلسات خاصة كجزء من سلسلة “Mumbai Rising”، وتشمل هذه معمل الموسيقى ومختبر الصور ومختبر التصميم ومختبر الفنون.

يتزامن إطلاق متجر Apple Store مع احتفال العلامة التجارية بمرور 25 عامًا على وجودها في الهند، Apple BKC هو أحد متجرين رسميين للبيع بالتجزئة، بدأت Apple في تصنيع أجهزة iPhone في الهند اعتبارًا من عام 2017 من خلال الشركات المصنعة المتعاقدة، ويقدر أن صادراتها من الهند قد تجاوزت 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022-23، وسيفتح المتجر الثاني أبوابه في ساكت، نيودلهي في Select City Walk Mall، في 20 أبريل، وفقًا للشركة.