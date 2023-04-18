تكنولوجيا: شاومي تعلن عن سوارة Xiaomi Band 8 ومكبر Xiaomi Sound Move وجهاز تلفاز ذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي خلال الحدث الذي انطلق اليوم عن سوارة Xiaomi Band 8 الذكية، ومكبر Xiaomi Sound Move مع جهاز تلفاز ذكي بشاشة Mini LED بحجم 86 إنش.

سوارة Xiaomi Band 8

تتميز سوارة Xiaomi Band 8 بشاشة AMOLED بحجم 1.62 إنش، ودقة عرض 490 في 192 بيكسل، كما تدعم السوارة الذكية معدل تحديث 60Hz، وتأتي الشاشة بخاصية Always on، كما تدعم سطوع 600 nit.

وتقدم شاومي سوارة Band 8 بعدد من الإختيار لإتصال الأشرطة التي تأتي بتصميم من النايلون، وتصميم جلدي، وأيضاً تتوفر بتصميم معدني.

وتقدم شاومي السوارة مع مشبك لدعم تثبيت السوارة الذكية بطرق متعددة، حيث يمكن تعليق السوارة في الأحذية الرياضية.

وتدعم السوارة الذكية مقاومة الماء عند 5ATM، كما تتميز بوزن 27 جرام، أيضاً تتضمن السوارة عدد من المستشعرات لتعقب نشاط المستخدم ورصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم.

أيضاً تقدم السوارة تفاصيل عن نشاط المستخدم في الوقت الفعلي مع تطبيق Mi Fitness على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

وتستمر Xiaomi Band 8 بعمر شحن يصل إلى 16 يوم، أو 6 أيام من الإستخدام المكثف، مع بطارية بسعة 190 mAh، وتتوفر السوارة بسعر 40 دولار.

مكبر Xiaomi Sound Move

كشفت شاومي عن المكبر الصوتي الذكي المحمول Xiaomi Sound Move، الذي يدعم تقنية البلوتوث 5.3، ويتميز بتصميم من الألومنيوم، ويدعم تشفير LHDC، كما ينطلق بمعايير IP66 في مقاومة الماء والغبار.

ويضم المكبر الصوتي أدوات تحكم بخاصية حساسية اللمس، مع أزرار جانبية للمساعد الرقمي، أيضاً يضم المكبر اثنان من محركات التشغيل بقدرة 7.5W مع تقنية Harman Kardon، وعمر شحن يستمر حتى 21 ساعة من التشغيل، ويتوفر بسعر 102 دولار.

جهاز التلفاز الذكي من شاومي بحجم 86 إنش

يتميز إصدار شاومي الجديد من أجهزة التلفاز الذكية بحجم 86 إنش ولوحات mini-LED، ودقة عرض 4K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وسطوع يصل إلى نسبة 2000 nit.

أيضاً تدعم شاومي الجهاز بمحرك جديد لتحسين جودة عرض الصور، وتأتي وحدة المعالجة بأنوية Cortex A73، مع كرت الشاشة Mali-G52، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت، ومكبر بقدرة 70W، ويضم الجهاز ثلاثة من منافذ HMDI 2.1، وواجهة MIUI TV، ويتوفر الجهاز بسعر 2181 دولار.

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