تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن أجهزة Xiaomi Pad 6 وPad 6 Pro اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني شاومي اليوم عن أجهزة Xiaomi Pad 6 وPad 6 Pro اللوحية، التي تنطلق بترقية في المعالجات، مع تحسينات في الشاشة.

تضم الإصدارات الجديدة من سلسلة Xiaomi Pad 6 شاشات IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة 1800 في 2880 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz للإصدار الرئيسي، وأبعاد 16:10، كما يدعم إصدار Pro معدل تحديث 144Hz.

أيضاً ينطلق جهاز Xiaomi Pad 6 Pro بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، بينما يأتي جهاز Xiaomi Pad 6 بمعالج Snapdragon 870، ويدعم كلا الجهازين نظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI Pad 14.

كما يتميز Xiaomi Pad 6 Pro بقدرة بطارية 8600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، بينما يأتي Pad 6 بقدرة بطارية 8840 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ويتميز Pad 6 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل بميزة التتبع التلقائي للمستخدم في مكالمات الفيديو.

بينما يضم جهاز Pad 6 كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويضم الجهازين 4 من المكبرات الصوتية بتقنية Dolby Atmos.

أيضاً قدمت شاومي خلال الحدث إكسسوارات جديدة تشمل لوحة مفاتيح، والجيل الثاني من القلم الذكي الذي يأتي بعمر شحن أطول.

وتقدم شاومي أجهزة Xiaomi Pad 6 و Pad 6 Pro بألوان الأسود، والأزرق وأيضاً اللون الذهبي، ويبدأ سعر Xiaomi Pad 6 من 291 دولار للنموذج المميز بذاكرة 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

كما ينطلق Xiaomi Pad 6 Pro بسعر يبدأ من 392 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

المصدر

اعلان





