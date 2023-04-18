شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى يعلن موعد رحلته إلى المحطة الفضائية على متن Crew Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رائد الفضاء الروسي، ألكسندر جريبِنكين عن الموعد الذي سيذهب فيه إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية، ووفقا لما ذكره موقع "RT"، حول الموضوع قال رائد الفضاء في مقابلة صحفية: "في الوقت الحالي أتلقى تدريبات مع طاقم Crew-8 للرحلة الفضائية المأهولة التي سنذهب فيها إلى المحطة الفضائية الدولية، أنا وباقي أفراد الطاقم من المفترض أن نذهب إلى المحطة في فبراير 2024 على متن مركبة Crew Dragon.. نخضع حاليا لتدريبات مكثفة ويجب أن نكون قادرين على التعامل معها".

وأشارت وسائل إعلام روسية في وقت سابق إلى أن روسيا والولايات المتحدة كانتا قد اتفقتا على توسيع عدد الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وأن رائدي الفضاء الروسيين، ألكسندر جريبنكين وكونستانتين بوريسوف سيذهبان إلى المحطة الفضائية على متن مركبات Crew Dragon الأمريكية.

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو 2022 عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليج كونونِنكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.