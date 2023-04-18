تكنولوجيا: شاومي تعلن عن هاتف Xiaomi 13 Ultra بعدد 4 مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني بشكل رسمي اليوم عن هاتف Xiaomi 13 Ultra الذي ينضم لسلسلة Xiaomi 13 بأفضل إعدادات للكاميرة التي تتضمن 4 مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 6.73 إنش، ودقة عرض 3200 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، وتأتي بنسبة سطوع 2600 nit.

أيضاً ينطلق Xiaomi 13 Ultra برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم شاومي هذا الإصدار بمستشعر IMX989 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وبعد بؤري 23 مم، كما تدعم العدسات التثبيت البصري، مع اثنان من المراحل في فتحات العدسات بين f/1.9 لعمق التصور ولقطات bokeh، أو فتحة f/4.0 لصور أقوى، وحجم بيكسل 1.6µm مع تقنية دمج البيكسل 4 في 1 لإنتاج صور بدقة 12.5 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 3.2µm.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة ثلاثة من مستشعرات IMX858 بدقة ميجا بيكسل، بحجم 1/2.51، وبعد بؤري 75مم، وفتحة عدسات f/1.8، مع دعم التثبيت البصري، والتكبير حتى 3.2 مرة، وأيضاً التكبير حتى 5 مرات ببعد بؤري 120مم، وفتحة عدسات f/3.0.

أيضاً يأتي المستشعر الثالث ببعد بؤري 12مم، وفتحة عدسات f/1.8 بزوايا عرض فائقة الإتساع ودعم لقطات macro، كما يقدم الهاتف اثنان من أنماط التكبير البصري مرتين ببعد بؤري 46مم، ونمط تكبير حتى 10 مرات ببعد بؤري 240مم.

ويضم هاتف Xiaomi 13 Ultra كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.0، بتقنية دمج البيكسل 4 في 1 لإنتاج لقطات بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً طورت إعدادات الكاميرة بالتعاون بين Xiaomi وLeica مع عدد من المميزات التي تقدم آداء إحترافي، مع تقنيات الألوان Leica Vibrant وLeica Authentic، كما تدعم الكاميرة نمط UltraRAW بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الرئيسية، مع إطارات متعددة ودعم ملفات DNG بعمق 14 بت، إلى جانب خفض التشويش، وضبط للنطاق الديناميكي، كما تقدم Adobe ملف تعريفي مخصص لتطبيق Lightroom.

وتدعم شاومي الهاتف بنمط Fast Shot لدعم المستخدمين من محترفي التصوير في المواقع المفتوحة، لدعم إلتقاط صور سريعة في 0.8 من الثانية.

وتتميز كاميرة Xiaomi 13 Ultra بتصميم دائري بإطار معدني، كما يتميز الغطاء الخلفي من السيليكون بتصميم جلدي، كما يرتفع الجزء العلوي في الغطاء الخلفي للهاتف بنسبة بسيطة لإبراز الكاميرة.

أيضاً يأتي الهاتف بنظام تبريد بتقنية Loo LiquidCool بتصميم حلقي، مع غرفة بخار، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، ويتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان بين الأبيض، والأسود والأخضر، على أن ينطلق للسوق الصيني بدءاً من 21 من أبريل بسعر يبدأ من 795 يورو.

المصدر

اعلان





