تكنولوجيا: موقع تويتر سيقوم بتصنيف التغريدات التي تنتهك سياسة السلوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم الشبكة الاجتماعية تويتر بتصنيف التغريدات التي تعتقد أنها تنتهك سياسة السلوك الباعث على الكراهية. فسترى إشعارًا يفيد بأن تويتر يحد من “رؤية” المنشور الإشكالي مع فرصة لمعرفة المزيد.

ستغطي الملصقات المزيد من أنواع انتهاكات السياسة في الأشهر المقبلة. ويمكن للمستخدمين في البداية تقديم “تعليقات” على الملصق إذا شعروا أنه كان خطأ، ولكن سيتعين عليهم الانتظار حتى وقت ما في المستقبل لاستئناف القرارات رسميًا.

وتؤكد الشركة أن الملصقات تنطبق فقط على التغريدات الفردية، وليس على الحساب بأكمله.

يرى موقع تويتر هذا على أنه انعكاس لفلسفة “حرية التعبير، وليس حرية الوصول”، إذ يتجنب في كثير من الأحيان الحظر التام لصالح الحد من التعرض للمحتوى.

نظريًا، يمنع ذلك الكلام المسيء من الانتشار دون إسكات المستخدمين تمامًا على المنصة. كما يعد بمزيد من الشفافية لمعالجة مخاوف “حظر الظل” الذي يحد من الوصول دون إشعار شخص ما.

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