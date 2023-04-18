تكنولوجيا: هاتف سامسونج ثلاثي الطي على الأرجح لن يصل في عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود الشائعات حول هاتف ذكي ثلاثي الطي من سامسونج إلى عام 2020، ولكن حتى الآن لم نشهد سوى الصور التوضيحية للمعارض التجارية. وهذا العام، عادت الشائعات حول الهاتف الذكي للظهور مرة أخرى، حيث توقع البعض أنه قد يتم إطلاقه في حدث Galaxy Unpacked في أغسطس.

والآن، ادعى العديد من خبراء الصناعة أنه لا يوجد هاتف ذكي ثلاثي الطي قيد التطوير وأن Galaxy Z Fold 5 و Flip 5 قد يكونان مجرد قابلين للطي من الشركة الكورية.

وتشير التقارير إلى أن الجهاز سيكون جهازًا لوحيًا يسمى Galaxy Z Tab. كان من المفترض أن يحتوي هذا الجهاز على أكبر شاشة قابلة للطي تم إصدارها من قبل سامسونج، ويمكن طيها إلى ثلاثة أجزاء. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تسريب ملموس حتى الآن وبدأ الخبراء الآن في التشكيك في وجودها.

يشير المسرب المعروف “ماكس جامبور” في تغريدة إلى أن التفاصيل حول Galaxy Z Fold 5 القادم و Z Flip 5 تستمر في الظهور ولكن لم يكن هناك أي تطور قوي بشأن الجهاز ثلاثي الطي حتى الآن.

وردًا على جامبور، قال “روس يونغ” من DSCC إنه لن يتم إطلاق أي هاتف ثلاثي الطي من سامسونج في عام 2023، باستثناء الطرازات الصينية الحصرية. يشارك “داني دوريستيجن” من Sammobile نفس الشعور.

المصدر

اعلان





