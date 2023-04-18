شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لإنشاء TruthGPT لمنافسة OpenAI وGoogle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت خطط Elon Musk الخاصة بشركته المعنية بالذكاء الاصطناعي في التركيز، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Twitter إنه يريد "إنشاء خيار ثالث" لشركة يمكنها تحدي OpenAI وGoogle.

وفي مقابلة مع Fox News، قال ماسك إنه يفكر في تسمية المشروع "TruthGPT" وأن الهدف سيكون إنشاء "أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي يبحث عن الحقيقة ويحاول فهم طبيعة الكون" وأنه "نأمل أن يفعل المزيد خير من الأذى، وفقا لتقرير engadget.

وأقر ماسك بأنه سيبدأ مع منافسيه بشكل كبير لأنه "يبدأ متأخرا"، وكما هو الحال غالبًا، ليس من الواضح مدى جدية خططه أو مدى تقدمها في الواقع، لكن التكهنات حول طموحات Musk في مجال الذكاء الاصطناعي تتزايد حيث قدم مؤخرًا أوراقًا لشركة تدعى X.AI Corp. كما ورد أنه اشترى الآلاف من وحدات معالجة الرسومات ووظف باحثين من DeepMind لمشروع Twitter AI غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كانت المبادرتان مرتبطتان، كما أنه من المعروف أن ماسك ينقل الموظفين عبر شركاته.

وقال ماسك إن دوافعه تنبع من مخاوف بشأن اتجاه الذكاء الاصطناعي والتهديد الذي يمكن أن يشكله على البشرية، والجدير بالذكر أنه كان من أوائل الداعمين لـ OpenAI، والتي ساعد في البدء بها في عام 2015، لكن ماسك نأى بنفسه عن المنظمة بعد الخلاف المبلغ عنه مع Sam Altman حول من سيدير ​​المنظمة، وفي الآونة الأخيرة انتقد شركة OpenAI لتأسيسها شركة هادفة للربح والعمل مع Microsoft.

في حين أنه من غير الواضح كيف يمكن لخطط Musk للذكاء الاصطناعي أن تؤثر على Twitter، إلا أنه أثار ميزة قادمة للخدمة وقال إن Twitter كان يعمل على ميزة تسمح للمستخدمين بتشفير رسائلهم المباشرة اختياريًا، وأنه "نأمل أن يتم إصدارها في وقت لاحق من الشهر، ولكن في موعد لا يتجاوز الشهر المقبل".

وترددت شائعات عن الرسائل المباشرة المشفرة منذ سنوات، وقال ماسك وهو أحد المعجبين المعروفين بتطبيقات المراسلة المشفرة في وقت سابق أن Twitter يجب أن يقدم تشفيرًا على غرار Signal.

وأوضح ماسك: "إذا كنت في محادثة تعتقد أنها حساسة ، فيمكنك فقط تشغيل التشفير ومن ثم لن يتمكن أي شخص في Twitter من رؤية ما تتحدث عنه".