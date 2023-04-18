شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب تعمل على ميزة إرسال الرموز التعبيرية المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتم دعم الرموز التعبيرية المتحركة حاليًا في خدمات المراسلة مثل Telegram وSlack وتقدم تجربة محادثة أكثر ثراءً على هذه الأنظمة الأساسية، حيث يعمل WhatsApp أيضًا على إضافة نفس الميزة إلى التحديث المستقبلي لـ WhatsApp beta لنظامي iOS و Android، وفقًا لمتتبع الميزات، ويسمح التطبيق حاليًا للمستخدمين بإرسال رموز إيموجي قياسية وثابتة جنبًا إلى جنب مع الملصقات وصور GIF.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، متعقب ميزة WhatsApp، تعمل الخدمة على إضافة دعم للرموز التعبيرية المتحركة الجديدة، ويقال إنها تم إنشاؤها باستخدام الرسوم المتحركة من مكتبة Lottie، وبمجرد توفرها، سيتم إرسال الرموز التعبيرية المتحركة الجديدة افتراضيًا، وفقًا لـ WABetaInfo، هذه الرسوم المتحركة صغيرة الحجم ويمكن تغيير حجمها دون فقدان الجودة.

وتم رصد الميزة قيد التطوير حاليًا في إصدار تجريبي من WhatsApp Desktop، ونظرًا لأن الميزة لا تزال قيد التطوير، لا توجد أي معلومات حول موعد إصدارها (أو ما إذا كان) سيتم إطلاقها في النهاية، ولا يمكن للمستخدمين في القناة التجريبية تجربة هذه الرموز التعبيرية المتحركة حاليًا، تنص أداة تعقب الميزات على أن نظام المراسلة سيجلب نفس الميزة إلى التحديث المستقبلي لـ WhatsApp beta لنظامي التشغيل iOS و Android، وفقاً لموقع gadgets360.

في الشهر الماضي، طرح WhatsApp دعمًا لـ Unicode 15.0 emoji لتحديد تحديث مختبري النسخة التجريبية على Android، وأضاف 21 رمزًا تعبيريًا جديدًا إلى لوحة مفاتيح WhatsApp الرسمية، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الرموز التعبيرية عن طريق تنزيل WhatsApp beta لنظام Android 2.23.5.13 أو الإصدارات الأحدث من متجر Google Play.

وفي الوقت نفسه، أعلن WhatsApp مؤخرًا عن طرح ثلاث ميزات أمان جديدة لجميع المستخدمين، عبر أجهزة Android و iOS، يُزعم أن "حماية الحساب" و"التحقق من الجهاز" و"رموز الأمان التلقائية" تجعل التطبيق أكثر أمانًا للمستخدمين، في حين أن "التحقق من الجهاز" سيمنع المستخدمين من تثبيت البرامج الضارة، فإن "حماية الحساب" ستنبه المستخدمين عندما يحاولون ترحيل حساب من جهاز قديم إلى جهاز جديد، وفقًا لخدمة الرسائل المملوكة لشركة Meta.