شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس" تعلن عزمها محاولة اختبار صاروخ "سوبر هيفي" مرة أخرى فى 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وكتبت الشركة على حسابها في "تويتر": "الفرق تحدد يوم الخميس 20 أبريل موعدا للاختبار الأول لمركبة ستارشيب والصاروخ سوبر هيفي".
ويذكر أنه كان من المقرر أن تغادر المركبة الفضائية في أول رحلة تجريبية لها من منصة الإطلاق في تكساس يوم الاثنين، لتصل إلى مدار الأرض، ثم تسقط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي.
وكان من المفترض أن تسقط المرحلة الأولى من مركبة الإطلاق "سوبر هيفي" في خليج المكسيك بعد وقت قصير من الإطلاق، لكن تم إلغاء الاختبار لأسباب فنية.
وفي وقت سابق، انتهت سبعة اختبارات لمركبات مختلفة على الأقل بانفجار السفينة أو الداعم.
يذكر أن سبيس اكس هى شركة استكشاف الفضاء تعمل على تصنيع النقل والطيران الفضائى وهى شركة أمريكية خاصة مملوكة لا يلون ماسك وأسسها فى عام 2002 .