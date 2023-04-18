تكنولوجيا: الكشف عن الجهاز اللوحي Alldocube X Pad المزود بمعالج Dimensity 900 وشاشة 2K ونظام Android 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Aldoccube عن الحاسب اللوحي X Pad المدعوم بمعالج MediaTek Dimensity 900 ونظام Android 13. ويحتوي جهاز X Pad على شاشة 2K، وهو يعتبر جهاز لوحي أندرويد قوي نسبيًا.

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ إصدار عالمي للجهاز اللوحي، إلا أنه تم الكشف عن الكثير من مواصفات الجهاز. يحتوي الجهاز اللوحي على شاشة IPS بحجم 11 بوصة ودقة أصلية تبلغ 2176 × 1600 بكسل. هذا يترجم إلى نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 تقريبًا.

يأتي X Pad مع مجموعة شرائح قوية وهي Dimensity 900 مع عملية تصنيع 6 نانومتر ووحدة معالجة الرسومات Mali-G68 MP4 المسجلة بسرعة 900 ميجاهرتز.

يحتوي Aldocube X Pad على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة MicroSD.

يدعم الجهاز اتصال Wi-Fi 6 و GPS و Bluetooth 5.2. وسيأتي الجهاز اللوحي بنظام Android 13 في الإصدار الدولي، في حين ان الإصدار الصيني سيدعم Android 12.

سيدعم الجهاز بطارية بقوة 18 واط على الرغم من أن سعة البطارية الفعلية غير معروفة.

سيتم بيع X Pad للبيع بالتجزئة في الصين مقابل 1199 يوان (حوالي 174 دولارًا أمريكيًا) ويمكن شراؤه مباشرة من Aldocube. لا توجد تفاصيل حتى الآن حول مدى توفر الأداة في الأسواق الخارجية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل جهاز Aldocube X Pad إلى الأسواق الخارجية بسعر متوسط التكلفة.

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