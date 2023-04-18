تكنولوجيا: إطلاق الإصدار المحدود OnePlus Ace 2 Genshin Impact مع 18 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر الهاتف الذكي OnePlus Ace 2 لأول مرة في الصين في وقت سابق من شهر فبراير من هذا العام، إذ تم تقديم الهاتف باللون الأسود والأزرق. وكما هو متوقع، أعلنت الشركة الآن عن إصدار محدود من الهاتف الذكي، والذي يطلق عليه OnePlus Ace 2 Genshin Impact Limited Edition.

يأتي OnePlus Ace 2 Genshin Impact Limited Edition بنفس تصميم الإصدارات القياسية. ومع ذلك، فهو يأتي بلوحة خلفية حمراء اللون تتميز بنسيج جلدي. ويعتبر اللون مستوحى من Xiangling، شخصية عنصر النار في لعبة فيديو Genshin Impact. يقال إن اللوحة الخلفية مصنوعة من مادة جلدية دافئة ومقاومة للحشف ومتينة وصديقة للبشرة بشكل طبيعي.

كما يتميز كلا الجانبين الأيسر والأيمن من اللوحة الخلفية بخط ماسي مزدوج الجناح ويتم إضافة غرزتين لإنشاء نسيج دقيق.

ونظرًا لكونه إصدارًا محدودًا، يأتي الإصدار الأحدث مع صندوق هدايا مخصص بقاعدة داعمة ومقبض مصنوع من المعدن. يأتي إصدار Genshin Impact Limited Edition مرفقًا ايضًا مع ملصق Xiangling Lihua وملصقات Xiangling وبطاقات عرض المعلومات الخاصة بشخصيات لعبة الفيديو.

يأتي OnePlus Ace 2 Genshin Impact Limited Edition مع سمات واجهة مستخدم مخصصة ومؤثرات صوتية مصممة بواسطة العلامة التجارية وفريق Genshin Impact. يحتوي الهاتف على أيقونات وخلفيات والمزيد.

يضم الهاتف الذكي أيضًا ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 18 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت. اما عن بقية المواصفات الأساسية الأخرى، فهي نفسها مثل الموجودة بالإصدارات القياسية.

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