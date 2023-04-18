شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتقاضى رسومًا على بورصة العملات المشفرة Bittrex والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات Bittrex والرئيس التنفيذي السابق ويليام شيهارا بتشغيل بورصة أوراق مالية غير مسجلة، وفي شكوى تم تقديمها أمس زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بورصة العملات المشفرة، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة، حققت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار من الإيرادات بين عامي 2017 و 2022 أثناء تقديم خدمات الوسيط ووكالة التبادل والمقاصة، وقد فعلت ذلك دون التسجيل لدى المفوضية، في انتهاك للقانون الفيدرالي، حسب زعم هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفقا لتقرير engadget.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Bittrex "نسقت" مع مصدري العملات المشفرة لحذف "البيانات الإشكالية" التي يعتقد شيهارا أنها ستدفع منظمًا مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة للتحقيق في البورصة، وفي إحدى الحالات ذكرت اللجنة أن شيهارا أمر مصدرًا محتملاً بمحو التعليقات التي أشارت إلى "تنبؤات الأسعار" و"توقع الربح".

وقال جاري جينسلر، رئيس SEC، إن إجراء اليوم يوضح أن أسواق العملات المشفرة تعاني من نقص في الامتثال التنظيمي، وليس الافتقار إلى الوضوح التنظيمي، "كما زُعم في شكوانا، وعرفت Bittrex والمصدرون الذين عملت معهم القواعد التي تنطبق عليهم ولكنهم بذلوا جهودًا كبيرة للتهرب منها من خلال توجيه المتقدمين المصدرين إلى" مسح "مواد تقديم المعلومات التي تشير إلى أن بعض أصول التشفير كانت أوراقًا مالية.

وكما يلاحظ Coindesk، أعلنت Bittrex الشهر الماضي، مستشهدة "بعدم اليقين التنظيمي المستمر"، أنها ستخرج من السوق الأمريكية في نهاية أبريل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أخبرت الشركة صحيفة وول ستريت جورنال أنه تم إخطارها مؤخرًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بإجراءات إنفاذ محتملة من قبل المفوضية.

وقال ديفيد ماريا، المستشار العام للشركة، إن Bittrex ستطعن ​​في الدعوى ما لم تقدم المفوضية "عرض تسوية معقول، وفي العام الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 29 مليون دولار على شركة Bittrex لفشلها سابقًا في الامتثال لقوانين العقوبات والعقوبات الأمريكية المتعلقة بغسل الأموال.