شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.25 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق العملات المشفرة توقفًا في ارتفاع الأسعار اليوم الثلاثاء، بعد أيام من النمو المستمر في قيم العملات الرقمية ، سجلت Bitcoin انخفاضًا بنسبة 2.25 % اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 29353 دولارًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية، استقرت Bitcoin عند أعلى سعر لها في الأشهر الثمانية الماضية، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة BTC بمقدار 607 دولارًا.

واتبعت إيثر البيتكوين نحو الجانب الخاسر من مخطط أسعار العملات المشفرة اليوم الثلاثاء، مع تكبد خسارة بنسبة 0.68 % ، حيث يتم تداول ETH حاليًا بسعر 2081 دولارًا وفقًا لموقع Gadgets 360.

على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول البيتكوين تحت مستوى 30 ألف دولار بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مما أدى إلى زيادة في النشاط الهبوطي.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.30 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ تقييم سوق التشفير عند 1.25 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap، شددت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) القواعد الخاصة بمنصات العملات المشفرة من خلال تصنيفها على أنها أوراق مالية وإجبارها على الالتزام بالقوانين الحالية، وقال راجاجوبال مينون، نائب رئيس WazirX لـ Gadgets 360 ، إن الزيادة في عائد الخزانة، والرفع المتوقع لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أثر على أسعار العملات المشفرة.

ويتوقع المطلعون على الصناعة أن بعض التطورات القادمة حول قطاع التشفير قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات في السوق، "في محاولة لتنظيم العملات المستقرة، يخطط بنك اللغة الإنجليزية وهيئة السلوك المالي للتشاور بشأن القواعد الجديدة التي تجلب العملات المستقرة بموجب تشريعات الدفع الحالية، في موازاة ذلك، تقترب لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة من لوائح التشفير من خلال اعتبارها أوراق مالية.

وصنفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ستة من العملات المشفرة على أنها أوراق مالية في دعواها القضائية ضد بورصة العملات المشفرة - Bittrex من بين الرموز المميزة المدرجة في الدعوى، وتعد Algorand إلى حد بعيد أكبر قيمة سوقية.