تكنولوجيا: جوجل تحذف 36 تطبيق أندرويد ضار من متجر Play مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حظرت جوجل مؤخرًا 36 تطبيق من تطبيقات أندرويد الضارة من متجر Google Play والتي كانت قادرة على أداء وظائف ضارة دون موافقة المستخدم.

وقد تم اكتشاف التطبيقات هذه بواسطة McAfee، إذ وجدوا مكتبة برامج تسمى Goldoson يمكنها جمع المعلومات من هاتف المستخدم، مثل قوائم التطبيقات المثبتة، ومعلومات جهاز Wi-Fi و Bluetooth، ومواقع GPS. علاوة على ذلك، يمكن للمكتبة أيضًا إجراء عملية احتيال إعلانية من خلال النقر على الإعلانات في الخلفية دون علم المستخدم.

اكتشف McAfee أكثر من 60 تطبيق مع هذه المكتبة الخبيثة، والتي تم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة في متجر Google Play Store وحده. وبعد هذا الاكتشاف، اتخذت جوجل إجراءات وقامت بإزالة 36 تطبيق من متجر Play بينما تم تحديث التطبيقات المتبقية بواسطة مطوريها.

يُنصح المستخدمون بتحديث تطبيقاتهم إلى أحدث إصدار أو إزالتها إذا تم تحديدها على أنها تهديد لمستخدمي هواتف أندرويد. علاوةً على ذلك، يجب على المستخدمين اتخاذ الاحتياطات قبل تنزيل أي تطبيق من متجر Play أو أي خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية. ويوصى بالتحقق من اسم المطور وعدد التنزيلات وقسم التعليقات وعدد التطبيقات المعروفة التي أنشأها المطور وقسم المعاينة في التطبيق للتأكد من أن الصور أصلية وليست مزيفة.

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