تكنولوجيا: تسريبات توضح أسعار هواتف Google Pixel Fold وPixel 7a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Google Pixel Fold، وإصدار الشركة المتوسط Pixel 7a، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أسعار هذه الإصدارات وموعد الإعلان الرسمي.

ينطلق مؤتمر جوجل السنوي للمطوريين في 10 من شهر مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم جوجل خلال فعاليات Google I/O هاتف الشركة المتوسط Pixel 7a مع أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي Pixel Fold.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن هاتف Pixel 7a المتوسط سيتوفر مباشرة عند الإعلان الرسمي بسعر 499 دولار، على أن يتوفر الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان التي تتضمن اللون الأزرق والأسود، كما يتوفر اللون Coral بشكل حصري في متجر جوجل.

وتؤكد هذه التسريبات على أن Pixel 7a يأتي بزيادة في مستوى التسعير عن إصدار الشركة السابق Pixel 6a بقيمة 50 دولار، ومن المقرر أن تستمر جوجل في بيع هاتف Pixel 6a مع إصدار الشركة الجديد.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Pixel 7a يضم مستشعر رئيسي جديد بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يدعم الهاتف معالج Tensor G2، ومعدل تحديث 90 Hz، أيضاً يأتي بميزة الشحن اللاسلكي.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Pixel Fold ينطلق بسعر 1799 دولار في الأسواق، على أن تبدأ جوجل في تلقي طلبات الحجز المسبق في 10 من مايو عبر متجر جوجل، وفي 30 من مايو عبر شركات الإتصالات، ويتوفر الهاتف في 27 من يونيو.

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