تكنولوجيا: هاتف Honor 90 Pro القادم يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل الجديدة حول هاتف Honor 90 Pro الذي يأتي بترقية محدودة في المواصفات مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

قدمت شركة Honor سلسلة هواتف Honor 80 في شهر نوفمبر من عام 2022، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد للأسواق، حيث أكدت التسريبات على أن Honor إنتهت من تطوير الإصدارات الجديدة بالفعل.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن Honor تقدم إصدار Pro القادم بتحسينات محدودة في المواصفات.

أيضاً من المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن يأتي هاتف Honor 90 Pro بنفس تصميم الشاشة المميز لإصدار الشركة السابق، كما يأتي بالمعالج المميز لإصدار Honor 80 Pro.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يأتي Honor 90 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، كما يأتي بشاشة مميزة بدقة 1224 بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن الهاتف يضم مستشعر Samsung ISOCELL HP3 المميز بدقة 200 ميجا بيكسل، وهي ترقية لإصدار Honor 80 Pro السابق الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميجا بيكسل.

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