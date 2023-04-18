شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ten Square Games تستعد لتسريح حوالى ربع موظفيها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتج ألعاب الهاتف المحمول البولندي Ten Square Games، أن الإدارة تخطط لتقليل عدد الموظفين بنحو 120 شخصًا، أو 25 ٪ من القوة العاملة لديها، بحلول نهاية أبريل، فيما ألقت الشركة باللوم على الاقتصاد المليء بالتحديات وسوق ألعاب الهاتف المحمول غير المستقر.

كما قررت الشركة تعليق المزيد من التطوير في مشاريع Undead Clash and Fishing Masters الخاصة بها، وحجز تخفيض قيمته 14.3 مليون زلوتي (3.39 مليون دولار) للأول و 11.4 مليون زلوتي للأخيرة.

وفي وقت سابق قالت شركة Electronic Arts إنها ستسرح حوالي 6% من قوتها العاملة، وتقلل من مساحة المكاتب، ما يجعلها أول ناشر رئيسي لألعاب الفيديو يعلن عن خفض الوظائف، وقد قادت شركات التكنولوجيا الجولة الأخيرة من عمليات التسريح حيث تستعد الشركات الأمريكية لتراجع اقتصادي محتمل وسط ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت شركة ميتا وأمازون عن جولة ثانية من تخفيض الوظائف هذا الشهر، وبلغت حالات تسريح العمالة التقنية 63 ألفًا في الشهرين الأولين من العام وفقًا لبيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس.