شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..كيفية مشاهدة مقطع فيديو تم استلامه على واتساب أثناء انقطاع الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع DownDetector ، وهو نظام أساسي على الإنترنت يتتبع فترات توقف التطبيقات والخدمات، أن تطبيق واتساب قد مر بنقطاع فى الهند، واجه المستخدمون على إثرها مشكلات أثناء تنزيل مقاطع الفيديو المستلمة على واتساب.

وإذا كنت تواجه مشكلة مماثلة مع واتساب، فهناك طرق تسمح لك بتنزيل الفيديو المستلم ومشاهدته.

ويبدو أن خطأ الفيديو يؤثر على المستخدمين الذين يقومون بتشغيل WhatsApp Beta على هواتفهم الذكية، ومع ذلك إذا كنت مستخدمًا غير تجريبي لتطبيق وأنساب وتواجه هذه المشكلة، فقد يكون الحل البديل مناسبًا لك أيضًا.

إليك كيفية تنزيل ومشاهدة مقطع فيديو تم استلامه على WhatsApp أثناء انقطاع الخدمة.

افتح الكمبيوتر المحمول وقم بتنزيل تطبيق واتساب لسطح المكتب، ويمكن فعل الشيء نفسه على macOS أيضًا.

افتح واتساب على هاتفك وانقر على ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا ثم انتقل إلى الأجهزة المرتبطة

امسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة سطح المكتب لربط وأنساب وانتظر حتى تتم مزامنة جميع الرسائل والمحادثات وما إلى ذلك.

بمجرد الانتهاء افتح الدردشة حيث تم استلام الفيديو وتنزيله.

يمكنك أيضًا زيارة واتساب ويب باستخدام أي متصفح، وربط واتساب باستخدام خيار الأجهزة المرتبطة والتوجه إلى الدردشة حيث تلقيت الفيديو.