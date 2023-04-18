شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة أبل ستحصل على تغييرات رئيسية فى واجهة المستخدم مع watchOS 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل مؤخرًا عن مواعيد أول حدث كبير لها لعام 2023 - WWDC، حيث سيعقد المؤتمر العالمي للمطورين 2023 في الفترة من 5 يونيو إلى 9 يونيو، ومن المتوقع أن تعرض الشركة الميزات الجديدة لنظام iOS 17 و iPadOS 17 و watchOS 10 الجديد في هذا الحدث، وقد ظهر الآن تقرير جديد على الإنترنت يكشف عن بعض تفاصيل نظام watchOS 10 القادم.

ووفقًا لـ Bloomberg's Mark Gruman، سيكون watchOS 10 أكبر تحديث لساعة أبل Watch، ومن المتوقع أن تقوم أبل بتجديد واجهة المستخدم باستخدام watchOS 10، وفي رسالته الإخبارية، ذكر Gurman أن WatchOS 10 ستوفر بعض التحسينات "الرئيسية" و"الأكبر" على الجهاز القابل للارتداء، إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضًا أن تجري الشركة تحديثات في واجهة المستخدم.

وذكر Gurman أيضًا أن الشركة ستجري تغييرات طفيفة فقط على أجهزة الجيل التالي من طرازات أبل Watch، وهذا يعني أن WatchOS 10 سيكون تحديثًا رئيسيًا للجهاز القابل للارتداء هذا العام، ومن المتوقع أيضًا أن تطرح أبل الإصدار التجريبي الأول من watchOS 10 بعد الكلمة الرئيسية لـ WWDC، وأيضًا، يُقال إن أول إصدار تجريبي عام لـ watchOS 10 سيتم طرحه في يوليو.

وكما ذكرنا أعلاه ، سيبدأ مؤتمر المطورين في 5 يونيو من هذا العام، وستستخدم أبل WWDC23 كمنصة لعرض أحدث التطورات في iOS و iPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS، مع الكشف عن إصدارات جديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة iPhone و iPad و Mac و Watch و أبل TV، وعلى الرغم من أنه سيتم عرض الميزات القادمة، إلا أنه من غير المتوقع إصدار الإصدارات النهائية حتى وقت لاحق من العام.

وقد تزايدت التكهنات منذ بعض الوقت بأن شركة أبل تقوم بتطوير جهاز الواقع المختلط ونظام التشغيل، وهناك شائعات منتشرة بأن WWDC 2023 قد يكون مناسبة عندما تناقش الشركة علنًا هذه المشاريع لأول مرة، وبحسب التقارير، سيكون الجهاز عبارة عن سماعة رأس تجمع بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي ، ويقال إن شركة آبل تقوم بإنشاء نظام تشغيل جديد تمامًا لمرافقتها، ومع ذلك، فإن الشركة لم تؤكد هذه الشائعات.