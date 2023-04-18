شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة كيوريوسيتى تواصل استكشاف المريخ.. وتثبيت تحديث جديد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تميل مسبار المثابرة الأحدث التابع لوكالة ناسا إلى الحصول على جميع العناوين الرئيسية هذه الأيام، تواصل مركبة كيوريوسيتي أيضًا استكشاف سطح المريخ بعد أكثر من عقد من وصوله إلى الكوكب الأحمر.

أعطى الفريق في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لوكالة ناسا، والذي يشرف على مهمات المسبار المريخ، Curiosity فرصة جديدة للحياة بعد تثبيت أول تحديث رئيسي للبرنامج منذ سبع سنوات.

ومن بين 180 تغييرًا تم تنفيذها في التحديث، أحد أهمها يمنح العربة الجوالة هاردي مهارات قيادة محسّنة ستمكنها من تغطية الأرض بسرعة أكبر حسبما نقلت Digitartlends.

تم تصميم Curiosity للقيادة في أجزاء، والتوقف بعد كل مقطع لتقييم الصور الملتقطة للتضاريس القريبة حتى يتمكن من التخطيط لطريق آمن إلى الأمام.

يتناقض هذا مع المثابرة التي تحتوي على جهاز كمبيوتر مخصص يسمح لها بالتقاط الصور ومعالجتها أثناء التنقل.

بينما سيظل Curiosity بحاجة إلى التوقف بعد كل جزء، فإن البرنامج الجديد سيمكن العربة الجوالة من معالجة الصور بشكل أسرع من ذي قبل، مما يساعد على تسريع وقت رحلتها.

أوضح جوناثان دينيسون من JPL في منشور عبر الإنترنت: "لن يسمح هذا للفضول بالقيادة بسرعة المثابرة، ولكن بدلاً من التوقف لمدة دقيقة كاملة بعد جزء من القيادة، سنتوقف للحظة أو دقيقتين فقط"، "إن قضاء وقت أقل في التباطؤ بين أجزاء القيادة يعني أيضًا أننا نستخدم طاقة أقل كل يوم.

وحركة كيوريوسيتي عبر سطح المريخ ستظل زحفًا حيث أن سرعتها القصوى أقل بقليل من 1 ميل في الساعة، وهي أبطأ بكثير من متوسط ​​سرعة 3 أميال في الساعة التي يمشي بها البشر.

وسيؤدي تحديث البرنامج الأخير أيضًا إلى تقليل التآكل والتلف على عجلات المركبة المصنوعة من الألومنيوم، وتحسين كفاءة السائقين البشريين العاملين في المركبة Curiosity، وتمهيد الطريق لتسهيل تشغيل ذراع Curiosity الروبوتي.

تتضمن التغييرات الأخرى تحسينات على الطريقة التي يرسل بها Curiosity الرسائل إلى JPL، وتبسيط رمز الكمبيوتر الذي تم تغييره بواسطة العديد من التصحيحات منذ Curiosity على مر السنين.

قال دينيسون "ستساعد التغييرات الأكبر في استمرار عمل Curiosity بشكل أكثر كفاءة لسنوات قادمة "