شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 و iPhone XS والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التى تم إطلاقها فى العام السابق.
iPhone 14
الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.
المعالج: A15 Bionic.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.
نظام التشغيل: iOS 16.
الوزن: 172 جراما.
البطارية: 3279 mAh.
هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.