شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على برامج ضارة فى 60 تطبيق أندرويد تم تنزيلها أكثر من 100مليون مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق McAfee's Mobile Research الأمني، أنه اكتشف أكثر من 60 تطبيقًا تحتوي على مكتبة ضارة تابعة لجهات خارجية، حيث تمت تسمية مكتبة البرامج باسم Goldoson، وتم تأكيد أكثر من 100 مليون عملية تنزيل لهذه التطبيقات في متجر ONE وأسواق تنزيل تطبيقات Google Play في كوريا الجنوبية.

وبحسب التقرير، فإن مكتبة البرامج التي تجمع قوائم التطبيقات المثبتة ، وسجل معلومات أجهزة Wi-Fi و Bluetooth ، بما في ذلك مواقع GPS القريبة، ويقال أيضًا أن المكتبة لديها وظيفة القيام بالاحتيال على الإعلانات عن طريق النقر فوق الإعلانات في الخلفية دون موافقة المستخدم.

لكن في نفس الوقت فإن غالبية هذه التطبيقات موجودة في كوريا الجنوبية ، فلا داعي للقلق على المستخدمين في المناطق الأخرى ، وبحسب التقرير تقوم مكتبة Goldoson بتسجيل الجهاز والحصول على تكوينات عن بعد في نفس الوقت الذي يتم فيه تشغيل التطبيق، ويختلف اسم المكتبة ومجال الخادم البعيد باختلاف كل تطبيق ويتم تشويشها، حيث أن اسم Goldoson هو بعد اسم المجال الأول الذي تم العثور عليه.

وقالت شركة McAfee Mobile Security إنها أبلغت جوجل بالتطبيقات المكتشفة ، والتي اتخذت إجراءات فورية، حيث ورد أن Google قد أخطرت المطورين بأن تطبيقاتهم تنتهك سياسات Google Play وأن الإصلاحات ضرورية للوصول إلى الامتثال.

وتمت إزالة بعض التطبيقات من Google Play بينما تم تحديث البعض الآخر بواسطة المطورين الرسميين، ويتمتع المستخدمون الذين يستخدمون Android 11 والإصدارات الأحدث بحماية أكبر ضد التطبيقات التي تحاول جمع جميع التطبيقات المثبتة.