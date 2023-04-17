شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بناء مصنع جديد لبطاريات السيارات الكهربائية فى أوكلاهوما.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة باناسونيك اليابانية، مورد البطاريات لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إنها تدرس بناء مصنع للبطاريات في أوكلاهوما، وهو ثالث مصنع لها في الولايات المتحدة، حيث قالت الشركة أنها دخلت في اتفاقية مع ولاية أوكلاهوما تحدد أهلية وشروط الحوافز بموجب قانون ليد في أوكلاهوما"، في إشارة إلى حزمة الحوافز التي أنشأتها الدولة لجذب الشركات الكبرى إليها.

ويأتي قرار باناسونيك بالنظر في أوكلاهوما، وسط ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، ويتطلع صانعو السيارات الكهربائية الآخرون إلى جانب العملاء القدامى تسلا إلى التكتل الياباني كمورد محتمل للبطاريات، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر أن باناسونيك تجري محادثات مع شركات أخرى بشأن بناء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.

فيما رفضت الشركة اليابانية في يوليو الماضي موقع أوكلاهوما كموقع لمصنعها الثاني لبطاريات EV، واختارت كنساس بدلاً من ذلك لصنع بطاريات لـ Tesla، وقال مسؤولو الدولة هناك إن الاستثمار بما يصل إلى 4 مليارات دولار سيخلق ما يصل إلى 4000 فرصة عمل.