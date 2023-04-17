تكنولوجيا: LG تورد بطارية هواتف Galaxy Z Flip 5 وFold 5 القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي التي تتضمن Galaxy Z Flip 5 وFold 5، ولقد أكد تقرير جديد على أن LG تورد البطارية لهذه الإصدارات.

تنافس شركة سامسونج في الأسواق العالمية لاحقاً هذا العام بمزيد من إصدارات الشركة القابلة للطي، ولقد قدمت تقرير نشر مؤخراً تفاصيل جديدة حول البطارية في هذه الإصدارات.

وتوضح التفاصيل الجديدة أن LG تقدم البطارية في هواتف Galaxy Z Flip 5 وGalaxy Z Fold 5، إلا أن LG لن تكون المورد الوحيد للبطارية في هذه الإصدارات.

ولقد أوضح تقرير “The Elec” أن LG إستمرت في دعم إصدارات سامسونج القابلة للطي بالبطاريات على مدار الثلاث سنوات الماضية، كما تقدم LG البطارية لإصدارات الشركة من سلسلة Galaxy S.

من جانب أخر تحرص العملاق الكوري على تنويع سلاسل توريد الشركة بين عدد من الشركات، لذا لن تكون LG المورد الوحيد للبطاريات في هواتف Galaxy Z Flip 5 وGalaxy Z Fold 5، حيث تشمل سلاسل توريد البطاريات Samsung SDI، وAmperex.

أيضاً أشار تقرير “The Elec” إلى أن البطاريات في هواتف سامسونج القابلة للطي تنقسم إلى بطارية رئيسية وأخرى ثانوية، على أن تعمل كل بطارية على دعم مهام في الهاتف المميز بتصميم قابل للطي.

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