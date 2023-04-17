شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج الفدية LockBit مصمم لاختراق أجهزة كمبيوتر Mac.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مؤخرًا إحدى عصابات برامج الفدية الأكثر شهرة في استهداف أجهزة كمبيوتر Mac لأول مرة، في سلسلة من التغريدات التي رصدتها 9to5Mac، قالت مجموعة من الباحثين الأمنيين المعروفين باسم MalwareHunterTeam، إنهم عثروا مؤخرًا على دليل على إنشاء برنامج فدية Lockbit مصمم لاختراق أجهزة macOS.

ويمثل الإعلان أول إشعار عام بأن برنامج الفدية الخاص بـ Lockbit ويمكن استخدامه ضد أجهزة كمبيوتر Apple، على الرغم من أنه يبدو أن العصابة قد عرضت هذه الإمكانية منذ الخريف الماضي، وفقاً لموقع engadget.

قال المحلل الأمني بريت كالو: "أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها أحد كبار لاعبي برامج الفدية نظام تشغيل Apple"، مشيرًا إلى أهمية الكشف، كما يلاحظ 9to5Mac، ركزت مجموعة LockBit تاريخيًا على أنظمة Windows و Linux وأجهزة المضيف الافتراضية، السبب هو أن أنظمة التشغيل هذه تستخدم بشكل كبير من قبل الشركات التي يستهدفها شركاء المجموعة.

تدير عصابة Lockbit ما يُعرف باسم عملية "برامج الفدية كخدمة"، ولا تتدخل المجموعة بشكل مباشر في أعمال انتزاع الفدية من الشركات، وما يفعله هو بناء وصيانة الشركات التابعة للبرامج الضارة التي يمكن أن تدفع مقابل استخدامها ضد مؤسسة، وفقًا للائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية في الخريف الماضي، فإن LockBit هي "واحدة من أكثر متغيرات برامج الفدية نشاطًا وتدميرًا في العالم" اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، أصاب البرنامج أنظمة الكمبيوتر لما لا يقل عن 1000 ضحية، بما في ذلك فندق هوليداي إن في تركيا، ويُعتقد أن شركاء العصابة قد حصدوا عشرات الملايين من الدولارات من الضحايا.