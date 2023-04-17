تكنولوجيا: سامسونج تستعد قريباً للإعلان عن سماعات Galaxy Buds 3 وGalaxy Buds 2 Live

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري للإعلان قريباً عن إصدارات الشركة الجديدة من السماعات اللاسلكية التي تشمل سماعات Galaxy Buds 3 وGalaxy Buds 2 Live.

قدمت سامسونج سماعة Galaxy Buds Live خلال 2019 بأعلى جودة للصوتيات، وتصميم يدعم التوافق بسلاسة مع أذن المستخدم، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط سامسونج للإعلان قريباً عن سماعة Galaxy Buds 3.

ولقد أطلقت سامسونج سماعة Galaxy Buds 2 في شهر أغسطس من عام 2021 بميزة إلغاء الضوضاء، مع تجربة صوتية مذهلة، وتصميم داخل الأذن.

بينم كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من Chunvn888 عن خطط سامسونج لكشف النقاب عن Galaxy Buds 3 في حدث Unpacked الذي يعقد خلال الفترة القادمة لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي.

ولقد أكد مصدر التسريبات أيضاً على أن سماعة Galaxy Buds 2 Live تقدم من العملاق الكوري أيضاً خلال الحدث، ومن المتوقع أن تأتي بتحسينات لمواصفات الإصدار الأول الذي تميز بدعم إلغاء الضوضاء النشطة، ونمط صوتيات تكيفي، والتي تميزت بعمر شحن 6 ساعات، ودعم معايير IPX2.

ومن المتوقع أيضاً أن تأتي Galaxy Buds 3 بتحسينات في ميزة إلغاء الضوضاء، مع نفس ملامح تصميم الإصدار السابق، وأيضاً ترقية في محرك التشغيل، أيضاً من المتوقع أن تدعم السماعة ميزة صوتيات Spatial التي تعزز التجربة الصوتية متعددة الإتجاهات.

المصدر

اعلان





