تكنولوجيا: هواوي تعلن عن MateBook D14 2023 وD16 2023 وجهاز التلفاز الذكي S3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث هواوي اليوم للإعلان عن عدد من منتجات الشركة، ولقد قدمت العملاق الصيني خلال الحدث أجهزة MateBook D14 2023 وD16 2023، وجهاز التلفاز الذكي S3 Pro.

أجهزة Huawei MateBook D14 2023 وD16 2023

كشفت هواوي عن الجيل الجديد من أجهزة MateBook D للعام 2023 التي تأتي بحجم 16 و14 إنش، وشاشة IPS بدقة عرض 1200 في 1920 بيكسل بأبعاد 16:10.

وتضم الأجهزة الجيل 13 من معالجات إنتل، وكروت الشاشة Iris Xe، على أن يأتي MateBook D14 2023 بإختيارات في معالج Core i5-1340P أو Core i7-1360P، بينما يتوفر MateBook D16 2023 برقاقة معالج Core i9-1390H.

أيضاً تدعم هواوي الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة NVMe PCIe SSDs.

وتدعم هواوي الأجهزة بنظام تشغيل Windows 11 Home، كما يضم إصدار D14 2023 بطارية بقدرة 56Wh، بينما يأتي إصدار D16 2023 بقدرة بطارية 60Wh، وتأتي الأجهزة مع محول شحن 65W.

كما يتوفر MateBook D14 2023 بسعر 742 دولار للنموذج المميز بذاكرة 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، بينما يتوفر النموذج المميز بسعة 1 تيرابايت بسعر 888 دولار.

أيضاً ينطلق MateBook D16 2023 بسعر 830 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت وسعة 1تيرابايت، بينما يأتي النموذج المميز بمعالج Core i9 بسعر 1048 دولار.

جهاز تلفاز Huawei S3 Pro الذكي

أطلقت هواوي جهاز التلفاز الذكي Huawei S3 Pro بحجم 65 و75 إنش، على أن تتميز الأجهزة بدقة 2160 في 3840 بيكسل، في شاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz، والذي يصل إلى معدل 240Hz في نمط الألعاب.

وتدعم الأجهزة تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 92%، ونسبة سطوع 400 nit، وتقدم هواوي الجهاز بنظام تشغيل HarmonyOS 3.1، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت، وللإتصال تضم الأجهزة 3 من منافذ HDMI 2.1، ومدخل AV، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ USB 2.0.

أيضاً يتوفر الإصدار المميز بحجم 65 إنش بسعر 873 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 75 إنش بسعر 1164 دولار.

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