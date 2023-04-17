تكنولوجيا: تسريبات تستعرض المواصفات الرئيسية لهاتف Honor 90 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف Honor 90 Pro المرتقب الذي ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في مايو.

بدأت شركة Honor في العمل على تطوير سلسلة Honor 90 الجديدة، ولقد أشارت التسريبات إلى الشركة تعقد حدث في شهر مايو لإطلاق الإصدارات الجديدة، على أن تبدأ شحن الهواتف في 18 من يونيو.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر “Digital Chat Station” لتقدم تفاصيل حول المواصفات الرئيسية لهاتف Honor 90 Pro.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Honor 90 Pro يأتي بمواصفات تحاكي إصدار الشركة السابق Honor 80 Pro الذي قدم للأسواق برقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1 وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم هاتف 90 Pro.

كما يشير مصدر التسريبات إلى أن Honor 90 Pro يأتي بجودة عرض 1.5K، ونسبة تعتيم كبيرة، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم منحني في الحواف، كما يضم كاميرة أمامية مزدوجة في فتحات في الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بمواصفات الشاشة التي قدمت في Honor 80 Pro الذي جاء بشاشة OLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، ودقة 1224 في 2700 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن Honor 90 Pro يضم مستشعر SK5HP3 رئيسي، ومن المتوقع أن تتميز الكاميرة الرئيسية بدقة 160 ميجا بيكسل.

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