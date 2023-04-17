تكنولوجيا: توقف إنفيديا عن تعزيز إخراج سلسة RTX 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم Nvidia، الشركة الرائدة بلا منازع في سوق بطاقات الرسومات، بتوسيع تشكيلة منتجاتها، بما في ذلك سلسلة RTX 40 المهيمنة.

ففي الآونة الأخيرة، قدمت الشركة RTX 4070 متوسطة التكلفة. ومع ذلك، لا يزال العديد من المستخدمين يواجهون صعوبات في العثور على هذه البطاقات. غالبًا ما يعاني أولئك الذين يتطلعون إلى شراء بطاقة جديدة للعثور على مخزون أو يضطرون إلى دفع أسعار باهظة لنماذج السلسلة 40 النادرة. يبدو أن هذا الموقف قد يكون مقصودًا، حيث تشير التقارير إلى أن Nvidia تؤجل زيادة إنتاج سلسلة RTX 40.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن DigiTimes، قد تتخذ Nvidia نهجًا استراتيجيًا مع أحدث وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX من سلسلة 40 استنادًا إلى بنية Ada Lovelace. وبحسب ما ورد، لم يشهد مقدمو الخدمات الخلفية للشركة، Siliconware Precision Industries (SPIL) و King Yuan Electronics (KYEC)، زيادة في الطلبات لاختبار وتعبئة وحدات معالجة الرسومات الجديدة. يشير هذا إلى أن Nvidia تنتظر من شركائها بيع ما تبقى من مخزون GeForce RTX 30-series قبل تزويدهم بأحدث جيل من بطاقات الرسومات.

على الرغم من تقديم مجموعة واسعة من وحدات معالجة الرسومات Ada Lovelace لتطبيقات العميل، بما في ذلك AD102 و AD103 و AD104 و AD106 و AD107 ، لم تشر Nvidia إلى مزودي OSAT لتوسيع نطاق الإنتاج لسلسلة GeForce RTX 40. كانت الشركة قد دفعت مسبقًا TSMC مقابل خدمات تصنيع السيليكون خلال 2021-2022، ومن المحتمل أن يكون لديها شرائح Ada Lovelace القائمة على N4 في المخزون. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى حجز سعة OSAT قبل تكثيف الطلبات لزيادة العرض.

عادةً ما تتجه مبيعات Nvidia لوحدات معالجة الرسومات لشركائها نحو الارتفاع في الربع الثالث، مما يؤدي إلى حجز الشركة لخدمات OSAT في هذا الوقت. ومع ذلك، إذا كان تقرير DigiTimes دقيقًا، فيبدو أن Nvidia تتأخر عن زيادة اختبار وتعبئة السيليكون Ada Lovelace الخاص بها.

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