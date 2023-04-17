تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Huawei nova 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن سلسلة Huawei nova 11 التي تتضمن ثلاثة من الإصدارات تشمل nova 11، وnova 11 Pro وأيضاً nova 11 Ultra، على أن يتميز الإصدارات الثلاثة بمعالج Snapdragon 778G.

هواتف nova 11 Pro وUltra

يعد الإختلاف الرئيسي بين nova 11 Pro وnova 11 Ultra في دعم الأخير الإتصال ثنائي الإتجاهات بالأقمار الإصطناعية.

ويضم الهاتفين شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وعمق ألوان 10 بت، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة معدل لمس 300 Hz، وتتميز الشاشة بجودة عرض Full HD+ أو دقة 2652 في 1200 بيكسل، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من Kunlun Glass، مع 2.5D في اللإطار الجانبي.

كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 60 ميجا بيكسل بزواية عرض 100 درجة FoV، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم لقطات portrait بميزة التكبير البصري حتى مرتين.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم هواوي هاتفي nova 11 Pro وnova 11 Ultra باثنان من المستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، مع اثنان من الإعدادات للعدسات بين f/1.4 أو f/4.0، ومستشعر RYYB وتركيز تلقائي بالليزر.

بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، والذي يتميز بمستشعر بعدد 10 من قنوات درجات الألوان.

كما تقدم هواوي هاتفي nova 11 Pro وUltra بقدرة بطارية 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W على أن يأتي محول الشحن في محتوى الصندوق.

أيضاً ينطلق الهاتفين بواجهة HarmonyOS 3.0، مع ألوان تتضمن اثنان من النماذج بتصميم جلدي باللون الأخضر، والأسود، بينما تأتي النماذج الأخرى بألوان الأبيض، والذهبي بتصميم زجاجي لهاتف Pro فقط.

ويتوفر nova 11 Pro بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، بينما يتوفر nova 11 Ultra بسعة تخزين 512 جيجا بايت، ومن المقرر أن يتوفر nova 11 Pro بسعر يبدأ من 510 دولار، بينما ينطلق nova 11 Ultra بسعر يبدأ من 655 دولار.

هاتف Huawei nova 11

يتميز هاتف nova 11 بشاشة AMOLED بعمق ألوان 10بت، وحجم 6.7 إنش، وتتميز الشاشة بتصميم مسطح، كما تضم ثقب واحد للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 60 ميجا بيكسل، وزوايا عرض 100 درجة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم هواوي الهاتف بمستسعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر لحرارة الألوان.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2، وينطلق بنظام HarmonyOS 3.0.

ويتوفر هاتف Huawei nova 11 بألوان الذهبي، والأخضر، والأسود، والأبيض، كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجي بإطار من البلاستيك، على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعة 128 جيجا بايت وسعر 363 دولار.

المصدر

اعلان





