تكنولوجيا: SEGA تخطط للاستحواذ على شركة Rovio Entertainment مقابل مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن SEGA، شركة ألعاب الفيديو الشهيرة، في المراحل الأخيرة من الاستحواذ على Rovio Entertainment، الشركة التي قدمت لعبة Angry Birds الشهيرة على نطاق واسع. ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن يتم الانتهاء من صفقة الاستحواذ في الأسبوع المقبل مع دفع SEGA مبلغ ضخم قدره مليار دولار لشركة Rovio وجميع ممتلكاتها الفكرية.

صعدت شركة Rovio إلى الشهرة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك بفضل الشعبية الهائلة للعبة الرئيسية، Angry Birds، التي أصبحت ظاهرة عالمية وأنتجت العديد من التكميلات والعروض الفرعية. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، لم تكن العلامة التجارية للشركة قوية كما كانت من قبل، ويمكن أن يساعد هذا الاستحواذ من قبل SEGA في بث حياة جديدة فيها.

وتبدو خطوة SEGA للاستحواذ على Rovio على أنها محاولة لتعزيز وجودها في قطاع ألعاب الهاتف المحمول، حيث تتفوق بسرعة على منافسيها.

كما انه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة SEGA في تعزيز عروض ألعاب الهاتف المحمول الخاصة بها، ويبقى أن نرى ما هي الخطط التي تمتلكها الشركة في المتجر لشخصيات Angry Birds الشهيرة.

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