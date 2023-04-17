شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Sega" اليابانية تقدم عرض استحواذ على شركة Rovio الصانعة للعبة "Angry Birds" الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الألعاب اليابانية Sega، أنها قدمت عرضاً بقيمة 706 مليون يورو أي ما يعادل 776 مليون دولار لشركة Rovio Entertainment الفنلندية، صانعة لعبة "Angry Birds" الشهيرة.

وقالت Sega إن الصفقة ستكون لكامل الأسهم والخيارات القائمة في Rovio، مع تقييمها عند 9.25 يورو للسهم، أي ما يقرب من 19% من سعر الإغلاق قبل الإعلان.

وأضافت الشركة أن مجلس إدارة Rovio يدعم العرض.

تم تنزيل ألعاب Rovio أكثر من 5 مليارات مرة، وفقًا للبيان، كما ارتفعت أسهم Rovio بنسبة 17.88% بعد الإعلان عن العرض.