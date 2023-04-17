شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "FBI" تسمح للمواطنين باستخدام تطبيق NSAF لتعقب الأعمال الفنية المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عالم التطبيقات والتكنولوجيا على وشك أن يسهل كل شيءٍ حرفيا، حيث أصبحت هناك إمكانية للمواطنين والمؤسسات الفنية لتعقب الأعمال الفنية المسروقة بكل سهولة، ومن هواتفهم.

وتأتى هذا الخطوة بعدما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى، منتصف الأسبوع الماضى، ملف الولايات المتحدة الوطنى للفنون المسروقة (NSAF)، على هيئة تطبيق، مع نشر قاعدة بياناته للأعمال الفنية المسروقة، والقطع ذات الأهمية الثقافية.

وصُمّم تطبيق NSAF بداية للعمّال المُكلّفين بإنفاذ القانون وصناعة الفن، لكن، يستطيع أى شخص استخدامه أيضًا للتحقّق من الوضع القانونى للممتلكات الثقافية ببضع نقرات فقط.

وأفادت كولين تشايلدرز، من برنامج مكافحة الجرائم الفنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالى، فى بيان: "من أكبر التطورات التى حقّقتها منظمة NSAF إتاحته التطبيق للجمهور"، ويتميز التطبيق بوظائف البحث التى تُصنّف الفن بحسب الوصف والموقع والنوع. كما يمكنك تحميل التطبيق واستخدامه مجانًا.



تطبيق يتابع الاعمال الفنية المسروقة

ليست المرة الأولى التى تستخدم فيها مثل هذه التطبيقات

وحسب ما نشره موقع cnn فإن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها استخدام تطبيق مثل NSAF، ففى عام 2014، أصدر فريق الجرائم الفنية التابع لشركة Carabinieri الإيطالية أول تطبيق للهواتف الذكية على الإطلاق، لتوفير الدعم العام لمكافحة جرائم التراث الثقافى.

وفى عام 2021، أطلقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) تطبيق ID-Art، وهو أداة تتيح الوصول إلى قاعدة بيانات المنظمة للفنون المسروقة، مع الإبلاغ فى الوقت عينه عن مواقع التراث الثقافي، والقطع المعرّضة للخطر، وتسجيلها.