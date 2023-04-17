تكنولوجيا: هاتف Galaxy M14 5G ينطلق بمعالج Exynos 1330 وقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج في السوق الهندي عن هاتف Galaxy M14 5G الذي ينطلق برقاقة Exynos 1330 وقدرة بطارية 6000 mAh.

يتميز هاتف Galaxy M14 5G بشاشة PLS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD+ أو بدقة 1080 في 2408 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، أيضاً تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 1330، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Galaxy M14 5G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة الرئيسية تسجيل فيديو full HD عند 30 إطار لكل ثانية.

كما ينطلق M14 5G بقدرة بطارية 6000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 13، ويأتي بواجهة One UI 5، ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، وشبكات 5G، وWi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.2.

أيضاً يضم الهاتف منفذ USB C، ويدعم NFC، كما يأتي بمسشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

ويتميز Galaxy M14 5G بأبعاد 166.8 في 77.2 في 9.4مم، ووزن 206 جرام، أيضاً تقدم سامسونج الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والفضي، واللون الأسود.

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