تكنولوجيا: شاومي تكشف عن صور رسمية لهاتف Xiaomi 13 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي عن صور رسمية لهاتف Xiaomi 13 Ultra مع تفاصيل مواصفات الهاتف الذي شغل عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية.

تؤكد الصور الرسمية على تصميم هاتف Xiaomi 13 Ultra من الجزء الخلفي، حيث يظهر الهاتف بتصميم جلدي باللون الأخضر، مع تصميم دائري أنيق لوحدة الكاميرة مع إطار ذهبي يحيط بالكاميرة.

وتدعم شاومي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0، كما تؤكد شاومي على أن الهاتف يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

ويضم Xiaomi 13 Ultra عدسات Leica Summicron الجديدة في إعدادات الكاميرة، مع 4 من كاميرات Leica التي تقدم 50 مليون بيكسل، مع عدسات بفتحات واسعة.

كما تدعم الكاميرات التصوير في الإضاءة المنخفضة، وتسجيل فيديو بدقة 8K، ويأتي الهاتف بعدد 4 من مستشعرات سوني، حيث يأتي المستشعر الرئيسي IMX989، بينما تتضمن الإعدادات الأخرى ثلاثة مستشعرات IMX858.

أيضاً يتميز Xiaomi 13 Ultra بعدسات متغيرة Leica بفتحة عدسات من f / 1.9 إلى f / 4.0، لدعم إلتقاط صور بأعلى كفاءة في ظروف الإضاءة المختلفة.

وتقدم شاومي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، كما يأتي 13 Ultra بنظام تبريد يتميز بمضخة حلقية لتشتيت الحرارة، لدعم تسجيل فيديو مستمر بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية دون أن يؤثر على الإطارات.

أيضاً تدعم شاومي الكاميرة بملحق إضافي يقدم ميزة التصميم الإحترافي للكاميرة، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، ويبدأ سعر الهاتف من 916 دولار.

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