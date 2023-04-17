شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرف ما إذا كان شخص ما قد حظرك على واتساب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنه لم يتم اعتماده على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فإن واتساب هو أكثر تطبيقات المراسلة شهرة في العالم، ويستخدمه المليارات يوميًا للدردشة مع الأصدقاء والعائلة والمجموعات المحلية وحتى الشركات.

لكن مثل هذه القاعدة الهائلة من المستخدمين تعني أنه لن يكون كل تفاعل إيجابيًا، ولهذا السبب يمتلك واتساب نظام حظر لمنعك من رؤية الرسائل التي لا تريد رؤيتها.

ومن المحتمل تمامًا أن تكون قد حظرت من قبل بعض الأشخاص بنفسك - ولكن كيف تعرف ذلك؟

على عكس الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، لا يُعلمك واتساب ما إذا كان قد تم حظرك، لكن هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك من قبل مستخدم معين، حتى إذا لم تكن هناك قائمة يمكنك التحقق منها للتأكد من ذلك:

بمجرد أن يتم حظرك على واتساب د، لن يتم تحديث صورة الملف الشخصي للحظر وحالته مرة أخرى بالنسبة لك، لاسيما إذا كان الشخص الذي تشك في حظره يحب تحديث حالته أو صورة ملفه الشخصي كثيرًا، إذا كان ذلك خارج سلوكهم المعتاد، فقد يكون علامة على أنك محظور، أو قد يعني ببساطة أنهم لم يحدّثوا أي شيء منذ فترة.

إذا كنت تعرف شخصًا آخر لديه تطبيق واتساب الخاص بأداة الحظر، فيمكنك أن تسأله عما إذا كانت صورة ملفه الشخصي أو حالته قد تغيرت.

لا يمكنك معرفة آخر مرة كانوا متصلين فيها

إحدى ميزات واتساب الأكثر شيوعًا هي وظيفة "آخر ظهور"، أنه في الأساس مجرد شريط يظهر عندما كان المستخدم نشطًا آخر مرة ولكن حال عدم الظهور، فقد يكون مؤشرًا محتملاً على أنه تم حظرك، كذلك لن ترى أبدًا حالة الاتصال الأخيرة لشخص ما إذا تم حظرك.

لا يمكنك إرسال رسائل وإجراء مكالمات لشخص قام بحظرك، لكن هناك ما هو أكثر من ذلك - في كل مرة ترسل فيها رسالة إلى شخص ما على واتساب، تشير سلسلة من العلامات إلى حالة تسليم الرسالة.

علامة واحدة تعني أنه تم إرسال رسالة، ولكن لم يتم استلامها.

علامتان تعنيان أن الرسالة قد تم استلامها، لكن لم تتم قراءتها، كذلك هناك علامتان زرقاء هما إيصال القراءة.

إذا تم حظرك فلن تنتقل رسالتك أبدًا إلى ما بعد المرحلة الأولى، وستفشل المكالمات تلقائيًا عند المحاولة.

ولكن مثل الخيارات السابقة هذه ليست هدية محددة، بعد كل شيء ، ستفشل المكالمات ولن يتم تسليم الرسائل إذا لم يكن هاتف الهدف متصلاً بالإنترنت أو تم إيقاف تشغيله ، لذا فهذه ليست علامة قوية على الحظر إلا إذا ظلت الرسالة غير مسلمة لفترة طويلة من الوقت .

لا يمكنك إضافتهم إلى مجموعة الدردشة

لن تتمكن من إضافة أي شخص قام بحظرك إلى دردشة جماعية جديدة، بينما ستعمل الدردشات الجماعية الحالية كالمعتاد، ستؤدي محاولة إضافة شخص قام بحظرك إلى دردشة جديدة إلى ظهور رسالة توضح أنه غير مسموح لك بتنفيذ هذا الإجراء.

ومن المحتمل أن يكون هذا هو المؤشر الأكثر احتمالية خاصة إذا تم دمجها مع أي من العلامات الأخرى المذكورة .

في حين أنه من الممكن تقييد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات، إذا كنت في قائمة جهات اتصال شخص ما، فستتمكن عادةً من إضافته إلى مجموعة دردشة ما لم يكن قد حددك على وجه التحديد على أنه غير قادر على ذلك القيام بذلك.

ولكن على الرغم من كونها الطريقة الأكثر تأكيدًا لاختبار ما إذا كنت محظورًا، فمن الأصعب أيضًا شرح ذلك لهذا الشخص إذا لم يتم حظره - بعد كل شيء، لقد أضفت للتو هذا الشخص إلى دردشة جماعية جديدة بدون سبب الأمر الذي قد يثير بعض الأسئلة المحرجة.

احترم قرار شخص ما بحظرك

إذا قام شخص ما بحظرك ، فيرجى التأكد من احترام قراره، هناك العديد من الأسباب لحظر شخص ما، وفي أغلب الأحيان، لا يحق لك تفسير ذلك.