شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إطلاق أقوى صاروخ فى العالم من سبيس إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف شركة سبيس إكس، الإطلاق الأول لأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق بعد الحصول على تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) غدا الإثنين.

وقالت الوكالة في بيان: "بعد عملية تقييم شاملة للترخيص، قررت إدارة الطيران الفيدرالية أن سبيس إكس استوفت جميع متطلبات السلامة والبيئة والسياسة والحمولة وتكامل المجال الجوي والمسؤولية المالية".

ستنطلق المركبة الفضائية التي تتألف من المرحلة الأولى من مركبة سوبر هيفي المعززة والمركبة الفضائية في المرحلة العليا، من منشأة سبيس إكس ستارباز في بوكا تشيكا، تكساس، في أول رحلة مدارية لها.

إذا كان سبيس إكس قادرًا على الالتزام بخطة الإطلاق الخاصة به، فسوف ينطلق الصاروخ في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي (5 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) في غضون أيام قليلة من الآن، ستتم مشاركة بث مباشر للمهمة على قناة SpaceX على YouTube.

وستكون الرحلة المرتقبة قصيرة نسبيًا، بعد عدة دقائق من مغادرة، ستنفصل Starship عن المرحلة الأولى من Super Heavy Booster.

مع استمرار Starship في اتجاه المدار، سينزل الداعم في خليج المكسيك، لن يتم استعادتها، ولكن المهام المستقبلية ستشهد قيام الداعم بهبوط متحكم به في القاعدة بحيث يمكن إعادة استخدامه في المهام المستقبلية.

من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى ارتفاع حوالي 146 ميلاً (235 كيلومترًا) قبل أن تهبط وتهبط في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي بعد حوالي 90 دقيقة من الإقلاع.

كما هو الحال مع Super Heavy، لن تكون هناك عملية استرداد، على الرغم من أن الرحلات المستقبلية ستحاول هبوط المركبة بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى.

تعني القوة الهائلة لـ Super Heavy أن الإطلاق سيكون بالتأكيد مشهدًا مذهلاً.

عندما ينفجر سوبر هيفي الذي يبلغ ارتفاعه 395 قدمًا (120 مترًا)، فإن محركاته البالغ عددها 33 رابتور ستخلق 17 مليون رطل من الدفع.

الرقم القياسي حاليًا هو نظام الإطلاق الفضائي (SLS) التابع لوكالة ناسا، والذي أوجد 8.8 مليون رطل من قوة الدفع عندما انطلق للمرة الأولى في نوفمبر الماضي في مهمة Artemis I التي أرسلت مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة نحو القمر.

وهو أقوى بكثير من صاروخ Saturn V، وهو صاروخ أحدث حوالي 7.6 مليون رطل من قوة الدفع أثناء عمليات الإطلاق التي أرسلت رواد فضاء أبولو نحو القمر قبل خمسة عقود.

أقر رئيس سبيس اكس إيلون ماسك أنه نظرًا لأن هذه ستكون أول رحلة لـ Starship ، فقد لا تسير وفقًا للخطة.

قال ماسك الشهر الماضي: "أنا لا أقول أنها ستدور في المدار، لكنني أضمن الإثارة - لن تكون مملة"، "على أمل نحو 50% للوصول إلى المدار."

يصف SpaceX المركبة الفضائية على أنها "نظام نقل قابل لإعادة الاستخدام بالكامل مصمم لنقل كل من الطاقم والبضائع إلى مدار الأرض، ومساعدة البشرية على العودة إلى القمر، والسفر إلى المريخ وما بعده.

مع اختبار مثل هذا، يقاس النجاح من خلال مقدار ما يمكننا تعلمه، والذي سيعلم ويحسن احتمالية النجاح في المستقبل مع تقدم SpaceX سريعًا في تطوير Starship ".