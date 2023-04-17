شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة بريطانية تكشف عن عادة التمرير على الهواتف كل شهر وتحاول قياسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع للرأي أن البريطانيين يقلبون هواتفهم المحمولة لساعات كل شهر، فإن الشخص العادي يسجل في المتوسط 519 بوصة في اليوم من التنقل أو ما يعادل 1.361 قدمًا في الشهر، من خلال تحريك أصبعه على الشاشة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال أكثر من نصف المستجيبين أنه تسبب في شكل من أشكال الألم الجسدي، مع إجهاد العين وتقلصات في اليد والمعصم.

وجد الاستطلاع الذي شمل 2000 بريطاني بواسطة Uswitch، أن واحدًا من كل عشرة أشخاص يقضي أكثر من خمس ساعات على هاتفه المحمول كل يوم، ما يعادل 75 يومًا في السنة، وقال أكثر من ربع المستجيبين إنهم استخدموه لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم.



استندت المسافة المقدرة إلى هاتف يسمح بتمرير مسافة أقل بقليل من ثلاث بوصات في المرة الواحدة ومتوسط الوقت الذي ينظر فيه البريطانيون إلى هواتفهم.



وفقًا لـ Ofcom، هذه ساعتان و 55 دقيقة في اليوم، حيث استخدم الباحثون بعد ذلك العديد من القياسات الأخرى، مثل عدد الكلمات التي يمكننا قراءتها في دقيقة، حوالي 250، ومتوسط حجم الخط، لمعرفة مقدار ما ننتقل إليه عبر هواتفنا كل يوم.



كما تم العثور على المسافة الإجمالية التي تم تمريرها لتكون 519.3 بوصة في اليوم، أي ما يعادل ثلاثة أميال في السنة.



وقد تسبب هذا في إصابات للكثيرين، حيث يؤثر على إجهاد العين وشملت الأعراض الأخرى للإفراط في الاستخدام جفاف العين والصداع ووخز أو تنميل في الأصابع.