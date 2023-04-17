شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المهمة المستحيلة.. ناسا تستدعى لجنة خبراء لمراجعة خطط عودة عينات المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعقد وكالة ناسا مجلس المراجعة المستقل لبرنامج إرجاع عينات المريخ (MSR) ، أو IRB ، لإجراء مراجعة للخطط والأهداف الحالية لواحدة من أصعب المهام التي اضطلعت بها البشرية على الإطلاق: إحضار عينات من كوكب آخر للدراسة على الأرض، وفقاً للموقع scitechdaily.

في وقت لاحق من هذا العام، ستقترب MSR من التأكيد، وهو معلم تحدد فيه ناسا رسميًا الخطوط الأساسية الفنية والتكلفة والجدول الزمني للمهمة، وإن عقد مجلس المراجعة - هذا هو ثاني مجلس المراجعة المستقل لهذا البرنامج - سيوفر ثقة إضافية بأن البرنامج لن يتجاوز الإرشادات بعد التأكيد، وتضمن مثل هذه المراجعات أيضًا أن ناسا تتبنى الدروس المستفادة من تجارب البعثات العلمية الكبيرة والاستراتيجية السابقة.

MSR هي شراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية ESA

ستكون أول مهمة تعيد عينات من كوكب آخر وستشمل أول عملية إطلاق من سطح كوكب آخر بالإضافة إلى أول موعد في المدار على كوكب آخر، وستؤدي إعادة العينات المختارة علميًا - العينات التي يتم جمعها حاليًا بواسطة المسبار المتجول التابع لناسا - من المريخ إلى إحداث ثورة في فهمنا للكوكب الأحمر من خلال إحضارها إلى الأرض للدراسة باستخدام أدوات كبيرة ومتطورة، ويُعتقد أن العينات التي جمعتها المثابرة أثناء استكشافها لدلتا نهر قديم هي أفضل فرصة للكشف عن التطور المبكر للمريخ، بما في ذلك إمكانية الحياة القديمة.

تم تعيين أورلاندو فيغيروا، نائب مدير المركز المتقاعد للعلوم والتكنولوجيا في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند ، مؤخرًا رئيسًا لمجلس المراجعة المستقل هذا، زسيتم تكليف مجلس الهجرة واللاجئين (IRB) بتقديم تقييم للوضع الحالي بالإضافة إلى توصيات لتعظيم احتمالية نجاح المهمة - علميًا وفنيًا - ضمن الإرشادات، وسيضم المجلس خبراء في المجالات العلمية والتقنية والبرامجية ذات الصلة، ومن المتوقع أن يصدر تقريرًا نهائيًا في أواخر أغسطس.

ذكر أحدث مسح عقدي لعلوم الكواكب أجرته وكالة ناسا من قبل الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن إكمال عودة عينة المريخ هو الأولوية العلمية القصوى لجهود الاستكشاف الروبوتية لوكالة ناسا، كما ذكر المسح العقدي أن تكلفة المهمة لا ينبغي السماح لها بتقويض التوازن البرنامجي طويل الأجل للمحفظة الكوكبية، وكانت إعادة العينات من المريخ إلى الأرض هدفًا لعلماء الكواكب على مدى عقود.