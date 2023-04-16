تكنولوجيا: رصد مشكلة تؤدي إلى إستمرار أجهزة ابل في طلب تسجيل كلمة المرور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مستخدمي أجهزة ابل على رصد خطأ في أجهزة الشركة في الفترة الأخيرة يؤدي إلى طلب الأجهزة تسجيل كلمة المرور بشكل مستمر.

شهدت العديد من خدمات ابل الكثير من الإنقطاعات في الفترة الأخيرة، ولقد أشارت تقارير المستخدمين الأخيرة إلى رصد مشكلة في الأجهزة.

ولقد أوضح مستخدمي أجهزة ابل أن المشكلة التي رصدت في الأجهزة تؤدي إلى طلب الأجهزة تسجيل كلمة المرور بشكل مستمر، كما أوضح المستخدمين إلى تعطل تسجيل الدخول بعد تسجيل كلمة المرور.

كما أوضح موقع 9to5Mac آراء وتقارير المستخدمين التي نشرت على منصة تويتر والتي تؤكد على أن الثغرة التي رصدت في أجهزة ابل والتي تتطلب إدخال Apple ID بشكل مستمر تمنع المستخدمين في بعض الأحيان من تسجيل الدخول من جديد.

بينما أشار أحد المستخدمين إلى إختفاء إشتراكه الخاص في Apple TV+ والذي يؤدي إلى تعذر دخول المستخدم إلى المنصة من جديد.

يذكر أن التقارير لم توضح عدد المستخدمين المتأثرين بهذه الثغرة أو سبب رصد هذا الخطأ في أجهزة ابل، كما أشارت بعض التقارير إلى أن أغلب الشكاوى سجلت من البرازيل واليابان، لذا يبدو أن هذه المشكلة تقتصر على بعض الأسواق.

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