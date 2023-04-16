تكنولوجيا: جهاز الحاسب المكتبي المصغر Zotac ZBOX edge MI351 ينطلق بمعالجات Alder Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق جهاز الحاسب المكتبي المصغر Zotac ZBOX edge MI351 بتصميم نحيف وصغير الحجم، مع معالجات Alder Lake.

كشفت Zotac عن جهاز الحاسب المكتبي المصغر ZBOX edge MI351، الذي ينطلق بمعالجات Intel Alder Lake-N، ويرتكز الجهاز على قوة 6 W.

ويدعم الجهاز معالج N100 وProcessor N200 بقدرة 25 W مع المهام المكثفة، كما تدعم Zotac هذا الإصدار بنظام تبريد مصغر.

أيضاً يأتي جهاز ZBOX edge MI351 بذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 بسرعة 4800 MHz، وتضم اللوحة الأم فتحة SO-DIMM واحدة، مع فتحة لسعة M.2 2280 إلا أن الشركة لم تؤكد على معايير هذه الفتحة PCIe 3.0 أو PCIe 4.0.

ويتميز ZBOX edge MI351 بأبعاد 149.86 في 149.86 في 27.94مم، ويأتي بعدد 4 من منافذ USB 3.2 فئة A، ومنفذ DisplayPort 1.4، وHDMI 2.0، وGigabit Ethernet، مع مقبس 3.5مم للسماعات، ويدعم اثنان من موصلات antenna، وموصل للطاقة.

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