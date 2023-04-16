تكنولوجيا: تقرير جديد يوضح الموعد المتوقع للإعلان عن جهاز iPad Mini 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن الجيل القادم من أجهزة ابل iPad Mini.

قدمت ابل الإصدار السابق من أجهزة iPad Mini في شهر سبتمبر من عام 2021، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تخطط لإطلاق iPad Mini 7 لاحقاً هذا العام.

ولقد كانت إستراتيجية ابل في البداية تهدف إلى إطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad Mini سنوياً، حيث إتبعت عملاق التكنولوجيا هذه الإستراتيجية منذ عام 2012 إلى 2016، ومن ثم قامت ابل بتغيير إستراتيجينها لإطلاق التحديثات الجديدة.

ولقد بدأت ابل منذ عام 2019 في إطلاق التحديثات الجديدة من أجهزة iPad Mini خلال بضعة سنوات، حيث قدمت iPad Mini 6 لاحقاً في 2021 بتصميم جديد.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن iPad Mini 7 لن يأتي بالكثير من التغييرات في التصميم، كما أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بشكل رسمي في 2023.

بينما أكد تقرير جديد نشر من المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج أن ابل تقدم جهاز iPad Mini 7 بتغييرات طفيفة في التصميم، بينما أشار المحلل “Ming-Chi Kuo” إلى أن ابل تبدأ شحن الجيل السابع من أجهزة iPad Mini في نهاية 2023 أو النصف الأول من 2024.

يذكر أن الجيل السادس من أجهزة iPad Mini انطلق برقاقة A15 Bionic، كما تتضمن التغييرات في التصميم، ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم بترقية في رقاقة المعالج إلى A16 Bionic، على أن يدعم الجيل الثاني من Apple Pencil.

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