تكنولوجيا: براءة إختراع من سوني لتحسين تجربة المستخدم في أجهزة الألعاب المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة سوني براءة إختراع جديدة في تقنية تدعم تعزيز تجربة المستخدم في وحدات التحكم المحمولة للألعاب.

تعد شركة سوني واحدة من أهم الشركات المطورة لتقنيات وحدات التحكم في الألعاب، وتستمر الشركة في تطوير التقنيات الجديدة التي تدعم تحسين تجربة الألعاب.

ولقد شهدت وحدات التحكم المحمولة المخصصة للألعاب شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، كما حققت إرتفاع ملحوظ في الإيرادات، لذا تستهدف سوني تطوير تقنيات جديدة لهذه الفئة من خلال براءة إختراع جديدة سجلت مؤخراً.

وتستهدف تقنية سوني الجديدة التركيز على معالجة الألعاب التي يتم تشغيلها على أجهزة الألعاب المحمولة، حيث تعزز التقنية الجديدة آداء المدخلات في وحدة التحكم لتقدم إجراءات أكثر دقة، لدعم أجهزة الألعاب المحمولة بآداء سلس وأكثر دقة.

ومن المتوقع أن تقدم هذه التقنية دعم لإصدار سوني القادم من أجهزة الألعاب المحمولة، التي تعرف الآن برمز “Q Lite”.

من جانب أخر إستحوذت سوني مؤخراً على إستديوهات “Savage Game” التي إشتهرت بتطوير الألعاب للأجهزة المحمولة.

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