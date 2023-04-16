شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla تخفض أسعار سياراتها فى أوروبا وسنغافورة بعد أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت Tesla أسعار سياراتها في سنغافورة وعدد من الدول في أوروبا، وذلك بعد أسبوع من خفض الأسعار لخامس مرة خلال 2023 في أميركا حسبما نقلت CNBC.

وكشفت الشركة عن خفض للأسعار في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا بسبب زيادة وتطور الطاقة الإنتاجية.

وفي ألمانيا خفضت Tesla سعر سيارات Model 3 وModel Y بنسب تتراوح ما بين 4.5% و9.8% على الترتيب، وذلك في ثاني خفض للأسعار هذا العام.

أما في سنغافورة، فخفضت Tesla أسعار Model 3 وModel Y بنسب تتراوح ما بين4.3% و5%.